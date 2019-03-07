病房里搭起课桌批改学生试卷 日照一老师举动温暖全城

刘燕在病房里搭起课桌,批改学生试卷。 唐劲松/摄

3月5日晚,在日照市人民医院的病房里,出现这样一幕,一位女老师在病床边旁,在两张板凳搭建的“临时课桌”上,借着病房里的灯光批改试卷。这一幕被日照市民唐劲松拍下,发到朋友圈,引发大家的传播和点赞。她叫刘燕,是日照一中的老师。她的这一举动,温暖了日照全城。

3月6日下午,记者在日照黄海高中见到这位女老师。办公室外“名师工作室”的牌子格外显眼。原来,她叫刘燕,是日照一中的老师。刘燕从19岁开始了教师生涯,如今教龄已达36年。说起来,她还真不简单,她是正高级教师,山东省特级教师,山东省教育科研十大名师,日照名师。2012年,她曾被评为“日照最美教师”,全市仅十名。

谈起当时的情景,她介绍,她八十多岁的老父亲因为骨折,在日照市人民医院住院。6日下午她请假来照顾父亲,在病房待到晚上8点左右。

“5日上午,班里的孩子进行了随堂测试,6日下午上课时就要进行点评。我就把试卷放在包里,有空时随时批卷。看到父亲在病床上睡着了,我就把卷子拿出来放在板凳上弯腰进行批卷,没想到这一幕被拍了下来。”她说。

对于自己的“走红”,刘燕表示很意外。她平时经常在包里装着书本、试卷、作业,抽出点时间就可以备课。“对于我来说,这都是很正常的事情。对于很多老师来说,大家都有着相同的经历吧。”她说。(张永斌)

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