北京市将遴选300个教师教育基地学校

记者从北京市教委获悉，未来将在本市公办中小学校中分批遴选出300个左右教师教育基地学校，承担中小学校教师教育实践课程的培养培训任务。

参与遴选的学校需要具备一定条件，包括：需要具有一定数量的学科教学水平较高的区级以上骨干教师作为带教导师，能够满足开展教师教育的指导工作需求；具备良好的中小学教师校本培训基础，能够提供开展相关研修培训活动所需的场地、设施等资源条件等。成为基地学校后，将承担北京地区相关高校培养师范生的教育教学实践任务、由市区教师培训（研修）机构开展的新任教师培训中的实践学习任务、农村与城区普通学校骨干教师的实践培训任务、教师培训（研修）课程资源开发任务等。

市教委表示，教师教育基地学校应按照培养培训任务的具体要求，结合自身的办学特色，以及教育、教学、课程、师资等优势基础，个性化设计实践培训活动，制定本学校可承担的任务方案。据了解，基地学校采取分批遴选的形式进行；首批遴选100所，按照学校申报、各区推荐和市级评审的程序开展。

相关负责人介绍，以教师教育基地建设为载体，为的是探索更具活力、更贴实际的教师教育方式，逐步形成高质量、有特色的教师教育实践体系，促进教师队伍专业化发展。 （牛伟坤）

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