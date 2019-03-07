女生不到1.5米要穿38码鞋 小学高年级中“大脚娃”很普遍

原标题：小学女生不到1.5米要穿38码鞋

小学里清一色的球鞋。

当其他家长忙着给孩子买新学期的教辅书时，家住城东的李女士却辗转于多家商场，想给小学四年级的女儿挑一双合适的童鞋。

小姑娘身高1米42，之前和1米62的妈妈一样，穿的是37码的鞋。前两天放学回家，她却向妈妈抱怨鞋子小了，有点夹脚，要求换38码的新鞋。

李女士听了有点懵。按理说脚丫的大小和身高应该成正比，1.42米的女儿要穿38码的鞋，是不是太夸张了？

记者去学校采访发现，原来“大脚娃”成了现在的普遍现象。

小学高年级

女生36码男生37码最普遍

杭州市采荷第二小学六年级语文老师傅利平之前就留意到，班里学生的穿鞋风格出现了“两极分化”，一部分早早穿上了各种运动名牌成人鞋，另一部分却还穿着萌萌哒童鞋。穿童鞋的学生常会向穿成人鞋的学生投去羡慕的目光。

记者随后咨询了多名小学班主任，发现类似“两极分化”很普遍，最早是从小学四年级开始的，原因就是部分孩子脚偏大，买不到合适的童鞋，只能换穿成人鞋。

“我们班里有3名男生，身高才1.5米左右，都要穿40码的鞋。”杭州市丁信小学四年级班主任吕洁丽说。因为上学期有演出，班里要购买衣服和鞋子，结果学生们的鞋码统计表，让她大吃一惊。

昨天，记者随机向杭州四所公办小学四到六年级的班主任，要了165名学生的身高和鞋码的数据，其中男生88人，女生77人，数据显示，女生的身高在1.3米到1.7米之间，鞋子的大小在32到38码之间。其中，36码的人最多，有26人；超过36码的，也有26人，包括9名身高不到1.5米的女生；男生的身高在1.3米到1.8米之间，鞋子的大小在33到44码之间。其中，37码的人最多，有19人，超过37码的有27人。有15名男生身高不到1.6米，就要穿38码以上的鞋。

一位初中老师告诉记者，教材里也有一个章节讲到身高和脚长，教材中未给出结论，但是老师参照的标准为——成人的身高：脚长=7:1，如果以这个比例，1.5米的身高，脚长约为21.4厘米，对应鞋码为35；1.6米的身高，脚长约为22.9厘米，对应鞋码为36。

孩子上学清一色球鞋

家长们不停买买买

因为家有“大脚娃”，部分家长多了一桩糟心事——买鞋，不停地买，开销很大。

“我记得是从2017年年底开始，孩子的脚丫越长越快，3个月不到就要换一双球鞋，一年下来起码要换五六双鞋。”六年级小学生金城（化名）的爸爸说，孩子喜欢打篮球，每次买鞋都要买篮球鞋，每双鞋子的价位在400元上下，一年下来起码2000元。花钱不说，这些鞋还挤占了家里的贮藏空间。“儿子穿不上的鞋都还有七八成新，扔了不舍得。”

四年级小学生郭明（化名）妈妈告诉记者，郭明目前身高1.5米，穿的球鞋已经是40码了。“普通的童鞋店已经没有他能穿的鞋了，而成人鞋店的鞋他又不喜欢穿，我每次逛街大部分时间都放在给他买鞋上了。” 每年至少要买10双鞋，郭妈妈也因此养成了囤球鞋的习惯，每次上街但凡看到有合适的，先买大一码回家给他屯着。

家长们提到的都是球鞋，皮鞋似乎已经从小学校园中消失了。昨天，记者去跑了几所学校，进教室一看。果然，藏在课桌下的脚丫穿着清一色运动鞋，男生和女生无一例外。“我本来很喜欢穿小皮鞋，但上学没法穿皮鞋，只能偶尔周末穿。所以每次买皮鞋，穿不了几次就小了，妈妈觉得皮鞋不实用，就不再给我买了。”四年级的李晓蔓（化名）说。

这让记者想起了之前遇上的一件趣事：杭城某民办学校举办迎新晚会，一位身高1.7米的初一女生上台表演需要穿黑皮鞋，家里没有现成的皮鞋，一时之间又借不到——这位女生要穿40码的鞋，问遍全校女老师都没找到那么大的鞋。最后，还是该校一位男老师仗义援手，脱下了自己的黑皮鞋。

现在常见的童鞋款式也是运动鞋。在某宝上搜索童鞋，销售量高的都是运动款。记者还去商场的童鞋柜台转了转，店员介绍说，普通童鞋一般是15~38码，38码以上就有款式限制。少数运动品牌的童鞋专卖店，童鞋尺码会大些，最大为40码。再大的话，只能到成人鞋店去买。“和以前相比，现在的孩子脚的确会偏大些，所以有些童鞋店会设计几款大码的鞋子。”一位店员说。（沈蒙和）

(责编：郝孟佳、熊旭)