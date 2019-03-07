创新创业教育助力北京“四个中心”建设 职教双创走出“北京模式”

人民网北京3月7日电 （记者 林露）近日，记者从北京市教委获悉，2019年北京市职业教育将联手英国国家创新创业教育中心，开展相关理论研究，借鉴国际双创教育模式经验，升级职业教育教学方式，形成首都职成院校可借鉴、可复制、可推广的职教升级改革模板范式的理论支持、实践成果。

同时，还将分批次培养国际化高水平管理层领导力团队和骨干创新创业教师队伍，分批建设职业教育教学改革的中英创新创业示范校建设。

围绕北京的“四个中心”定位——全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，北京市教委积极搭建发展平台，扎实推进创新创业工作。

2017年，在中英建交45周年之际，成立了“中英创新创业职业教育联盟（北京）”。联盟成立以来，开展领导力培训、教师培训、交流座谈等，让参培院校对创新创业教育改革和创新创业教育有了较为深刻的认识，有部分院校把创新创业教育改革当成事关学校全局性重点工作来抓。

目前，北京市职业院校的创新创业教育教学体系建设已经初见成效，创新创业教育教学闭环逐渐形成。有的学校不仅开设了一门或几门必（选）修课，创新创业实训、实践也在跟进设计，创新创业教育与专业融合已经开始。

现在，北京市职业院校已经把创新创业教育、专业教育与产业融合引入议事日程。例如劲松职高把大赛融入学生日常课程设置当中来，结合学校优势专业，以国际双创教学法灵活应用，设计出适合本校师生的技能比赛当中，切实落实“以赛促教、以赛促改、以赛促学”。

此外，通过中英协作，打开了北京市职业院校国际化渠道，院校办学视野不断开阔，学生视野逐步打开，发展空间越来越广。

据北京市教委相关负责人介绍，目前，北京市创新创业教育改革、创新创业教育在“面”上完成了高职、中职、职业高中的覆盖。中英创新创业职业教育联盟（北京）先后与北京财贸职业学院、北京信息管理学校、北京劲松职业高中等多所院校建立合作关系，摸索出了一套适宜中国职教特色的创新创业教育体系建设模式。

在“第二届中英一带一路国际青年创新创业技能大赛”中国赛区，北京财贸职业学院、北京经济管理职业学院等4所院校表现突出，北京代表队共取得1金4银2铜的好成绩，并将代表中国参加2019年4月在英国举行的中英青年技能总决赛。

(责编：王仁宏、曹昆)