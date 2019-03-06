原标题：政协委员“大手”牵“小手”中学生模拟政协提案也上了全国两会

学生也能提案并且还能递交全国两会？没错，全国青少年模拟政协活动则提供了这样一个机会，它架起了人民政协与青少年之间的桥梁，一方面让人民政协走近当代青少年，另一方面也让中学生关心社情民生，真正理解、体验中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的优越性。

每年各省市“两会”召开前，全国青少年模拟政协活动最佳提案将通过政协委员提交省市“两会”。今年提交全国两会的提案已经确定，均产生于2018年8月第五届“全国青少年模拟政协活动”中遴选的“最佳提案”或“优秀提案”。分别是上海奉贤中学、江苏省南通中学、浙江省义乌中学三所学校联合提出的《关于整治老年保健食品欺诈和虚假宣传的提案》、浙江省杭州学军中学《关于将学生从校外辅导机构“拉”回学校的提案》、南京市第一中学《关于规范早教机构管理体制的提案》、陕西省西安高新第一中学《关于加强中小学食堂膳食营养建设的提案》。

模拟政协活动获得社会各界一致好评。

全国青少年模拟政协活动是由安生教育科学研究院（安生教育集团）于2004年创办，以高中生为主体，通过模拟人民政协的提案形成过程，了解我国民主政治制度，提升综合能力的一项公益性青少年创新实践活动。该活动已连续举办五届，200多所中学2000余名学生走近政协、了解政协。

随着模拟政协活动影响日益扩大，各地学校广泛参与，地方性模拟政协活动十分活跃，优秀提案不断产生，得到了政府部门的高度关注和积极反馈。2016年，第三届全国青少年模拟政协活动中，产生的优秀提案《以“互联网+老年人关怀之家”推进中国智慧养老的提案》被提交至2017年全国两会，得到民政部的赞誉和正式回复，学生们提出的互联网+居家社区养老服务的新模式，目前已在一些地方探索实践。2017年活动中产生的优秀提案——北京人大附中的《关于完善中小学性教育体系的提案》经全国政协委员许怡提交至2018年全国政协大会，10月得到正式回复，被接受办理。

模拟政协活动还获得社会各界一致好评。中国致公党中央副主席严以新评价模拟政协活动“组织高效、工作细致”；北京市政协主席吉林评价模拟政协活动“让政协宣传理不屈、辞不穷”；浙江省政协主席乔传秀也夸奖“模拟政协小委员议题切点找得好”；著名主持人白岩松对模拟政协活动给予了热情的赞誉等。

“小政协委员们”走街串巷开展调研，建言献策。

参与是一种成长，实践是一种责任。“小政协委员们”走街串巷开展调研，一方面增强了学生的社会责任感、使命感，另一方面也让莘莘学子成为党的政策和人民政协的宣传员。他们深入社会和基层，每一条应对之策都建立在充足的论证或实验基础之上。在学校思政老师的指导下，也把政治课理论教育和实践完美结合了起来。

“政协委员的履职，在闭会期间不可或缺，中学生社会参与能力的提升、关心国计民生的责任也一样，不仅仅在于全国活动展示答辩的几天开会过程中，更在剩余的365天里。”2018年模拟政协活动学生主席、来自上海交大附中模拟政协社团的郝隽永说，“模拟政协活动为我们提供了建言献策的渠道，让我们对社会有了更深的观察与思考。”

“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”活动发起人、江苏省政协委员张梧华说，我们希望政协委员的“大手”牵着学生小委员的“小手”，有序参与民主政治，“小手”协助“大手”发现线索、协助调研，共同形成提案，并由委员提交各级政协。大家共同将自己的发展与国家命运紧密相连，用“青春梦”托起“中国梦”。（记者 卢佳静）

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