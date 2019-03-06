钱七虎院士：60载为国铸盾 30年捐资助学

82岁的钱七虎虽两鬓染霜，却双目炯炯，声如洪钟。今年1月8日，他获得2018年度国家最高科学技术奖。仅仅1个星期后,他就把800万元奖金全捐给了“瑾晖基金”，用于资助西部和少数民族贫困学生上学。

钱七虎的举动让很多网友为之动容，但钱老自己却轻描淡写：“我今天取得的一切成就，都跟国家的培养分不开。我自己的工资已经够用了，能资助一些学生上学也算我回报社会和报答党恩。”

钱老说，把钱捐出去后心里可畅快了。“我这个人知足常乐，帮助别人，我自己很高兴，也健康长寿。”近日，钱院士向记者讲述了他矢志报国、精业笃行的传奇人生。

“瑾晖基金”是钱七虎院士从母亲卢素瑾和妻子袁晖的名字中各取一个字命名的。他告诉记者，自得知获奖的那一刻起，他就已经决定把这笔奖金捐赠出去。征求儿女意见时，他们一致赞同。“钱够用就行了。爱人这些年来全力支持我捐助大学生，以我对她的了解，她肯定会同意。”钱七虎笑着说。

捐资助学从不求回报

钱七虎说，如果用一个字形容自己的生活，那就是“忙”。就在获奖的前几天，钱七虎还一直在出差。80多岁的他出差也是一个人，不带助理，一个人拖着一个皮箱，一出去就是半个月甚至一个月。这次获得国家最高科学技术奖后，钱七虎更是格外忙碌。

为何将800万元奖金捐献出去，钱七虎说，这跟自己的人生经历有关。1937年，母亲在逃难的小船上生下了他，全家8个孩子，有3个夭折了。钱七虎7岁时父亲去世,母亲靠摆小摊维持生计。“如果没有国家的培养，我就不可能上大学,也不可能出国留学。现在能帮助一些学生成才，那是再好不过的事情。”在钱院士看来，奉献是军人的本职，捐资助学没什么值得夸耀。

钱七虎对于自己捐资助学的事总是缄口不提。钱七虎在陆军工程大学的同事告诉记者，因为工作的特殊性，很多人甚至不知道钱七虎是做什么的。其实，在防护工程领域，钱七虎是一个令人高山仰止的名字。从20世纪90年代初开始，他就长期资助烈士子女和贫困学生。为了让捐助资金专款专用，他设立了个人基金，由专人管理，每年都从自己的奖金或工资中拿出3万元，2万元用于资助青少年学生，1万元用于帮助孤寡老人。近30年来，他的资助金额累计已达100多万元。如今，钱院士资助过的很多人都已经成了各行各业的人才，还经常给钱老写信，甚至有人还提出，要报答钱老当年的资助之恩。“钱院士都笑着告诉他们，自己不需要报答，努力工作，成为对国家有用的人才，就行了。”

钱七虎的慷慨与母亲的言传身教也分不开。他七岁丧父，母亲供5个孩子上学。在钱七虎的记忆里，母亲是一个非常勤劳的人。“我们的衣服、鞋子都是她做的。虽然文化程度不高，但却从小就教育我们要好好学习报效祖国，她从来不跟我们讲什么大道理，但朴素的话语却特别能打动人。母亲从小就教育我，不要只想着自己好，还要想到别人。”

不去景点专钻隧道

说起钱七虎的治学和做人，钱七虎的同事们都啧啧称赞。一位同事告诉记者，他对钱七虎印象最深刻的就是他的钻研精神。有一次到纽约参加学术会议，会议间隙，钱七虎带着他们出去转了一圈，不看风景，却专门看隧道。钱院士说：“来趟美国不容易，要抓住机会搞好研究。”

钱七虎常说，学问是严谨与细致做出来，来不得半点马虎，他论文里每一项数据都要反复实验。钱院士在学术上虽然对学生和同事要求很严，但在生活上也非常关心。有同事家庭困难，他总是解囊相助。

对于名利，钱七虎也看得格外淡薄。钱七虎被授予国际岩石力学学会会士称号，他是第一位获此殊荣的中国专家。在他担任中国岩石力学与工程学会理事长之后，改变了中国国家小组主席由学会理事长兼任的一贯做法，让年轻人来担任这一要职，他还主动放弃被提名竞选国际岩石力学学会主席的机会，把机会留给年轻人。

最大遗憾未能为母尽孝

钱七虎小时候身体不好，12岁那年得了血吸虫病，由于当时的医疗条件较差，经过简单治疗后他身体一直很差。后来因为工作太忙，吃饭不定时，他又患上了胃溃疡和十二指肠溃疡。82岁高龄的他依然活跃在科研第一线，但无论多忙，他每天也要锻炼身体一小时，有时到公园散步，有时慢跑，他坚持每周游泳两次，每次游500米。

“身体是革命的本钱嘛。”钱老笑着说，他的锻炼习惯已经坚持60多年。虽然现在年过八旬，但他依然觉得自己很年轻，动作灵便，思维清晰。钱老说，作为一名军队的科学工作者，科技强军、为国铸盾，是自己的毕生追求。“尽管我年龄已经退休了，但我思想不退休，工作不退休，今后继续力所能及地发挥自己的力量，还要为国家的国防事业作贡献。”

钱七虎骄人的成绩背后是一个家庭的付出。由于长期涉及保密工作，加上工作繁忙，钱七虎很少有时间照顾家人。这也是钱七虎最感到愧疚的地方。20世纪70年代起，因为工作原因，他与妻子袁晖两地分居16年，妻子一人扛起养育儿女和照顾家人的重担。有时一年下来，夫妻俩才能见上一面。

对于母亲，钱七虎常心存愧疚。1982年，钱七虎将母亲接到了身边生活。当时，他担任工程兵学院院长，由于科研任务繁重，母亲住在身边这6年，他甚至连陪母亲逛街吃饭的时间都没有。“我没有带她到饭店吃她喜欢吃的东西，也没带她坐一次飞机，想到这些我心里就很难受，没尽到孝道。”说起母亲，钱七虎的眼里流露出深深的怀念。

回顾60多年的科研生涯，钱七虎说，一个人只有把个人的理想与国家民族的前途命运联系在一起，才能有所成就。70多年过去了，儿时那些满目疮痍的记忆还会一直在他的脑海中回荡。“我是经历过战火硝烟的人，我深知，国家不强，没有强大的国防，就要受欺负。跟党走，是我一生中最正确的选择。”钱七虎说。

是港珠澳大桥幕后功臣

很多人知道钱七虎是我国军事防护工程领域的奠基人，但钱七虎对国家的贡献绝不仅于此。

1994年，当选中国工程院首批院士后，钱七虎作为专家组成员为南京长江隧道、港珠澳大桥、南水北调、西气东输、锦屏水电站、白鹤滩水电站等工程提出了可行性建议。南京长江隧道建设时，一开始是采用浅埋的方案，钱七虎说不行，后来就改成了地下深埋的盾构方案。

2018年10月，港珠澳大桥正式通车，这背后也有钱七虎的贡献。港珠澳大桥包含一段长约6公里的海底隧道，其中海底沉管对接施工难度极大，钱七虎当时作为专家组成员，综合考虑洋流、浪涌、沉降等各方面因素，提出合理化作业方案。最终，管道顺利完成对接；此外，他关于地下空间综合利用的建议在雄安新区建设中也有被采纳。

“现在很多城市建地铁、地下商场，这些都是我最早提出来的。”钱七虎自豪地说。早在20世纪90年代，当时地上空间还没有如今紧缺，钱七虎就意识到，将来地下空间将是重点开发的区域。2000年，钱七虎撰写了我国第一部关于城市地下空间开发利用的专著《中国城市地下空间开发利用》，又主持了北京、深圳、南京等20多个城市地下空间做出规划。

钱七虎说，自己是个闲不住的人，总想着为国家多做点事。“城市地下空间开发，不是上面让我们做的，而是我主动提出来的，现在看来还是很超前的。钱学森是研究火箭、导弹的，但他的兴趣也很广泛，他提出中国要建山水城市，我要学习老一辈科学家的这种爱国、忧国和报国之心。”

珠海机场扩建他“一爆成名”

除了港珠澳大桥外，钱七虎和广东还颇有渊源。27年前，珠海机场扩建，山体爆破就是钱七虎亲自“操刀”。

钱七虎记得，那时珠海只有一个不足1平方公里的小机场，每天只有一两个航班。当年3月，国务院批准，将机场扩大为3平方公里。但机场改建, 要求一次爆除山体1100万立方米，估算用药量1.2万吨。爆破点离居民点近,难度很大。当时，在国内都没人敢接这个项目。最终，这项任务落到了时任工程兵工程学院院长钱七虎的身上，他担任爆破总指挥。

钱七虎告诉记者，当时珠海机场的爆破设计是在距离爆破山体600米以内的房子都不能垮，所以，在爆破前要进行精准计算。最终，他决定采用多列、多排、多层条形药包与集中药包相结合，分段延期起爆技术。为了这次爆破，他先后七次来到珠海，开了6次论证会。钱七虎回忆说，当时如果爆破失败，后果将不堪设想。爆破的前一夜，他还忙着计算着各个细节，差不多整夜未睡。1992年12月28日珠海机场山体起爆成功，1.2万吨炸药在起爆器的精确控制下，分成33批，逐一起爆，最终爆破取得圆满成功。

“虽然我心里很自信，但当时我坐在台上还是捏了把汗。”直到现在，回忆起20多年前的那次爆破，钱七虎依然心潮澎湃。他说，这次爆破成功让自己名声大振，他以前的司令员也发来贺电，这让他备受鼓舞。（肖欢欢）

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