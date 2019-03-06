学校练好内功方能营造良好生态

学校是文化传承和创新的重要载体，也是开展教育教学的主要阵地，对良好教育生态的营造至关重要。可以说，学校不仅是良好教育生态的受益者，更应是参与者和建设者。

首先，学校要坚持社会主义办学方向。不管是公办学校还是民办学校，抑或中外合作办学的学校，坚持社会主义办学方向是根本要求。实践表明，只有坚持社会主义办学方向，才能在学校发展方向上不走偏。坚持社会主义办学方向，就是坚持党的领导，加强和完善学校基层党组织，认真贯彻落实党的教育方针，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养堪当民族复兴大任的时代新人。

其次，学校要坚持立德树人根本任务，扎扎实实实施素质教育。教育的根本任务是立德树人，学校的基本职能是教书育人。围绕立德树人这一根本任务，对于高等教育而言，就是要培养创新型、应用型、复合型的高端专门人才。对于基础教育来说，就是促进学生德智体美劳全面发展，提升孩子的综合能力和核心素养。学校要把德育放在重要位置，特别是把社会主义核心价值观融合教育教学全过程，实现全员、全过程和全方位育人，通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成和制度保障，让社会主义核心价值观教育内化于心、外化于行，成为学生成长的基本遵循。学校要明辨应试教育和素质教育的关系。从学校层面来说，不管外界存在哪些声音，都要做好育人工作。我们需要警醒的是唯分数论、唯成绩论，这种简单的评价取向本质上是对教育的异化，是违背育人规律的。学校需要去除浮躁之风，把心思放到提升办学质量和促进学生健康发展上来。

再其次，学校要带头弘扬尊师重教的风尚。国之本，在于教；教之本，在于师。教师是教育发展的第一资源，是学校发展的根本，也是培养学生的主体。在全社会树立尊师重教风尚，首先要在学校中树立尊重教师、信任教师的风气。不仅党和政府要为教师提供应有的保障，学校特别是学校管理者也要为教师托底。学校要在专业上充分发挥教师在教育教学过程中的主体性和主导性，同时在生活中尽可能为教师争取待遇和福利，为教师教书育人解决后顾之忧，逐步实现教师从待遇留人、情感留人到事业留人。引导学生热爱教师、尊重教师，形成人人敬师、人人尊师的良好氛围。教师群体也要树立荣誉感、使命感和责任感，珍爱作为教师的身份和荣誉，充分发挥自己的专业优势。同时，教师也要自觉坚守精神家园和人格底线，带头弘扬中华优秀传统文化。

进入新时代，教育现代化加快推进，我国教育整体呈现出积极向好的态势。学校作为落实党和国家教育方针政策的重要机构，要始终坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，引导全社会形成更加重视教育、关心教育、理解教育、支持教育的良好氛围。

（作者系中国教育科学研究院办公室副主任）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)