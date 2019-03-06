原标题：过了一个寒假班里的“眼镜”又多了 如何预防娃近视？

上周，下沙各小学开展了视力检测，记者从下沙两个小学拿到了检测数据。数据显示，一年级学生视力在5.0以下的有不少。经历一个寒假，近视学生的人数也有所增加。

一年级学生视力在5.0以下的不少

“这次检测中，发现一年级的孩子视力在5.0以下的有不少，真是太意外了。”下沙某小学的校医说。

从校医处的数据看，一年级6个班中，视力不佳的学生分别占50%，63%，63%，85%，92%，82%。

一年级学生洋洋（化名），在这次检测中发现，他的双眼裸眼视力只有0.3，经进一步检查，双眼均有150度的近视带75度的散光。

校医与洋洋简单交流后得知，可能跟孩子平时看电子产品比较多有关系。还有看书、写字、画画、看乐谱等近距离用眼较多，且时间较长，对眼睛造成了伤害。

校医认为，这里的视力不好，不能确定是近视，可能还会是远视、散光或弱视的情况。她建议：“视力低于5.0以下的孩子，要到正规医院做进一步检查，确认视力情况，避免越发展越严重。”

五六年级近视数占一半以上

“过了一个寒假，感觉近视的学生增加了。”下沙另一所学校负责数据统计的老师说，“与上学期期末的数据相比，每个班多了一两名近视学生，其中五六年级近视学生最多，近视人数占总人数的一半以上。”

检测中，还有部分学生说，过了一个寒假，近视度数加深了。

“上学期，我的左眼近视度数在150度，右眼近视度数为175度。开学后我发现，黑板上的字糊了一点。上周，妈妈带我去医院检查，说我近视又深了50度。”小韩一脸无奈地说。

小韩分析了自己近视加深的原因，“可能是家里呆的时间太长了。以前放假的时候，我会在小区或钱塘江边活动，但这个寒假后半段天天下雨，我就在家呆着，无聊得只能看电视或者看书。”小韩说。

做远近交替的趣味训练可放松眼睛

家长们很焦虑，预防孩子近视，到底有没有有效的方法。不妨来听听浙江省中医院下沙院区眼科刘春姿主任给的一些建议：

一、电子产品尽量少看，不要躺着趴着看东西，读书写字时保持正确的姿势，坐正、头正、背直。做到三个“一”，即眼睛和桌面要保持一尺的距离，身体和课桌之间保持一个小拳头的间隔，握笔时手和笔尖要保持一寸的距离，大约孩子两个手指的宽度。

二、孩子看书或写作业20-30分钟后，可以站到窗前向外看一看，让眼睛放松一下。

三、经常做一些看远看近交替的趣味训练。方法如下：先盯着5米以外的任何东西20秒，再盯着自己的手掌纹5秒，远近交替，每天进行10-15分钟的训练。需要注意的是，近视的要戴着眼镜训练。

四、多做户外活动。每日下课后或假日应该安排孩子到户外做动态活动。如轮滑、打球、骑自行车、散步、爬山、放风筝等。

五、避免太早太多近距离用眼，五岁以下孩子建议不要过早过多学习费眼力的才艺，如钢琴、写字；十岁以下建议不要经常使用电脑、玩掌上游戏。

(责编：郝孟佳、熊旭)