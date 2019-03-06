武汉初中生入选国乒 一年内三次问鼎世界冠军

陶育畅和教练陆莹莹

3月3日，中国乒乓球协会官网发布入选国家乒乓球队名单，华中科技大学附中初三（2）班学生陶育畅顺利入选。记者了解到，2018年陶育畅在训练和比赛中不断地超越自我，曾三次问鼎世界冠军，凭借出色的成绩终于入选国家队。

陶育畅是十堰人，他从小练习武术，6岁时接触乒乓球后，便显示出天赋。他主动要求学习乒乓球，仅练习了半年就拿下了十堰市的冠军；11岁，他入选了湖北省乒乓球队；13岁，他都已经在省队拿工资、开始一个人生活了。

陶育畅的教练陆莹莹说，自从2016年陶育畅以体育特长生的身份进入华科大附中初中部就读后，她就一直担任孩子的兵乓球教练。陶育畅打乒乓球时不仅动作协调性好，领悟能力强，最大的特点是训练非常刻苦，经常主动加练。有时候甚至会花别人两倍的时间来练球，“而且专注度极高，他眼里只有球”。陆莹莹说。

不仅练习刻苦，陶育畅对自己的要求也很高，他的梦想一直是进入国家队，纵使很难，也没有想过放弃。去年，他一年内三次问鼎世界冠军，先后夺得国际乒联高级别青少年巡回赛阿曼青少年公开赛男团冠军、男单季军；国际乒联高级别青少年巡回赛法国站男团冠军，男单亚军；国际乒联黄金级别青少年巡回赛中国站男团冠军、单打亚军等荣誉。他却依然认为“还需要多历练”。陶爸爸也经常告诫他不要“沾沾自喜”，认为孩子要多积攒国际比赛经验。

除了日常训练和比赛外，陶育畅认为学好文化课业特别重要，这也是他想在专业发展上更进一步的必备要素。拿前冲弧圈球来说，它是通过球与球拍胶面的摩擦，实现球既具有一定速度又具有强烈的自转，这里面就包含了很多物理知识，如果文化基础差，教练的意图有可能就不能迅速领会。（杨枫）

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