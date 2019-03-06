呼啦啦来了13个娃：校长给我剪指甲

孩子们排队等着校长剪指甲。

昨天，记者被微信朋友圈的一张照片暖化了——

一位戴着眼镜的老师坐在一条木质长凳的边缘，右手捏了一把指甲钳，左手握着一个小男孩的手，正在给他剪指甲。在小男孩身后，还排着一群小朋友。

这张有温度的照片，定格的是杭州运河学校昨天中午发生的一幕。那位给孩子剪指甲的老师，正是校长周伟。

校长为啥要给学生们剪指甲？昨晚，记者联系上了周校长，照片背后的故事更暖心。

“雷锋”怎么学

校长决定剪指甲

“这其实是件小事。昨天刚好是‘学雷锋日’，老师们提前一天在工作群里商量，要怎么给孩子们送温暖，我就想到帮没有及时剪指甲的孩子们剪指甲。”说起自己的初衷，周校长笑得有些腼腆。

他向记者透露，照片里的部分孩子，因为平时会留长指甲，在学校定期个人卫生检查中常被“点名”。“让孩子们意识到个人卫生的重要性，也是我想到给他们剪指甲的主要原因。”

昨天一早，周校长特意拜托老师们利用下课时间，在各自班上征集指甲长的孩子，并通知他们，中午12点半到学校的书吧，校长会帮他们剪指甲。

12点半，周伟准时抵达，已经有六七个学生排好队伍等着了。周校长顿时觉得责任重大：“我还是第一次给女儿之外的小朋友剪指甲。”由于书吧的桌椅方向背光，他干脆翘起一条腿，把小朋友的手搁在腿上亮堂的地方慢慢剪。平均下来，给一位小朋友剪好指甲要花5分钟。

后面又陆续来了六七个小朋友，二三年级的比较多，四五年级的也有。周校长的手速一直不紧不慢，超有耐心，还总结出一条剪指甲心得：“给孩子剪指甲不能太用力，不能剪得太短。有小朋友手上长了倒刺，也要剪干净。”

在给孩子们剪指甲的过程中，周伟不仅动手还动口，和他们聊聊一些日常生活习惯。一中午指甲剪下来，他有不少发现。

比如说，学生不爱剪指甲主要有三点原因：

1.该校是一所外来务工人员子女学校，不少家长平时很忙，常常忘了给孩子剪指甲、理头发；

2.孩子缺少讲卫生的意识，嫌剪指甲麻烦；

3.有个别小朋友喜欢啃指甲，等指甲一长长，立刻用牙齿啃啃干净，粗心的家长没留意。

孩子们觉得很开心

校长感觉做对了

在13个孩子中，一名二年级男生童童（化名）不爱剪指甲的理由，让周伟感触最深：童童今年8岁，长得虎头虎脑，性格活泼，每次见到老师都会主动问好。但有一点让班主任头疼：童童不太讲卫生，每次见到他时，不是衣服领子乱了，就是头发没打理好，有时指甲缝里还藏了黑黑的污垢，班上爱干净的小姑娘，看到他会绕道走。

童童这些邋遢的坏习惯，和家庭有关。他的爸爸妈妈特别忙，每天都是天一亮就出去，很晚才回家。即便休息日，爸妈也只关心儿子功课怎么样，是否吃饱穿暖，却忽视了生活习惯的教育。

“你的手指甲里面黑黑的，这样很容易生病，知道吗？”周校长问。

“知道了，个人卫生很重要。以后我不会再养长指甲了，谢谢校长。”童童把剪干净指甲的十根胖乎乎的手指头搅在一起，脸红红的，有些不好意思地说。

“教育是在任何情况下都可以发生的，剪指甲这样一件小事，都能和学生生活习惯教育挂钩。”和童童的交流，让周校长思考了很久。“我们做老师的都知道，‘亲其师，方能信其道。’如何亲其师？其实没有那么多高大上，更多的还是需要一些类似于剪指甲、梳辫子这样贴近孩子的、有温度的小事。这种小事既拉进了与学生的距离，温润了学生，又悄悄地做了教育，让孩子养成良好的习惯。”

杭州拱墅区教育局局长赵群筠也第一时间在朋友圈转发了周校长剪指甲的照片，大家都用两个字来点评：暖心。

据了解，在运河学校家长心中，这位校长不仅暖，还善于观察学生心理，认真负责，是名副其实的“校长爸爸”。“我原来是一名数学老师，现在当校长了，专门和学校里一些心理叛逆的学生打交道。”说起这个称号，周校长笑了。

“在教育这件事上，家长和老师都责无旁贷。尤其是生活习惯的教育，家长绝不能忽视。孩子不是吃得好、穿得好就有幸福感。在成长过程中，家长的耐心陪伴和悉心引导是必不可少的。”

昨晚，周校长还从工作群里听到了一个消息：13名剪完指甲的孩子，下午在班上好好“炫耀”了一番，让不少孩子羡慕嫉妒。“如果孩子们都喜欢这份温暖，我愿意当志愿者，每周为孩子们剪一次指甲。”

(责编：郭凯奇(实习生)、熊旭)