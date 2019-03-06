让我爱恨交织的法兰西假日

图为助学指导莎乐美展示她的驾照，向作者讲述自己苦等8个月才拿到驾照的遭遇。

图为作者参加中国学生联合会主办的春节联欢晚会。

除夕夜被换课

因为法国人要过情人节

最近，我和几个同学一起去了意大利的米兰。周末大街上，有不少超市商店开门营业，这可让我们羡慕不已。要知道，在巴黎，周末店家关门休息或者只开两三个小时是家常便饭。

入学时，每名学生都会收到一份五彩斑斓的校历。细细研读，才发现，那些涂满缤纷色彩的日子就是美好的假期。在法国，不仅学生假期很多，法国上班族也是如此。

为了帮助新来的国际学生更好融入环境，学校专门安排了助学指导。我的助学指导莎乐美很喜欢和我分享生活片段。前两天她这样对我说，“我们法国人只要想放假，几乎天天都能做到”。为了证明这句话，她拿出驾照，指了指那张小卡片，无奈地说，“我等了足足8个月才拿到驾照。打电话询问，他们的回复总是正在办理中。随你怎么打电话询问催促，得到的答案就是这样。直到你被拖得疲沓不堪，有一天你终于可以盼到拿到驾照的日子。之所以如此旷日持久，原因十有八九就是办理人员在休假”。

这次去米兰的远行，源于一位老师身体抱恙，而另外一位老师要过情人节，把课程提前至中国的除夕那天。这让我们几个中国留学生哭笑不得。既然除夕夜还得上课，那索性大年初三去邻国意大利补过个春节假日旅行吧。

法国老师大概早就知道，中国农历大年三十这天对于中国学生有着非凡意义，所以一上课，还对我们道声“新年快乐”，聊表安慰。下课后，我们几个中国学生只能摸黑跑回宿舍，自己开火做了一顿有时差的年夜饭。身在异国他乡，居然赶上了这样的除夕，那时那刻，万千思绪涌上心头，禁不住泪眼朦胧。

只是一场小雪而已

我就经历交通瘫痪、全校停课

如果你问我，在法国碰到的“不可思议”的事有哪些，我会告诉你，除了博物馆展览、音乐会、马戏团演出之外，就要算是教学秘书发送的调课通知了。

半个多月之前的一天，巴黎下雪了。我刚出宿舍门，就收到了下午全校停课的紧急邮件。可在我这个珍惜学业的人来看，这点雪远未到值得停课的程度。“下小雪就意味着放假”。这样的“潜规则”，我算是第一次亲身领教了。

突如其来的放假让人猝不及防，我当即决定，去市中心一览巴黎雪景。刚到公交车站，就看到前面一波学生都在步行，我本以为是此班公交车出了问题，但是等了约20分钟，公交车还没来。正在焦急中，我一抬头，看到一则公告，上面赫然写道：“因为下雪，今日公交车全部停运。”这种情况下，要想出门，只能步行去乘地铁。我只好快步朝地铁站口走去。一边走，我一边登陆巴黎地铁手机应用软件，很快我就感到非常沮丧，因为该软件显示，降雪导致地铁一些线路停运和机车故障，列车运行时间已完全错乱。

吃一堑长一智。经过这次遭遇，我就变得更“聪明”了，碰到下雪天，如果不得不出门，我就必然随身揣上巴黎地图，以防步行回去时迷失在异国他乡的街头。

从各种“放假”

感受这个国家的文化

就“假期观”而言，我们与法国人迥异，但是，在我看来，这更多反映的是文化差异而已。

法国是多元的，就算是在法定假期时，也不是所有商铺都打烊，也总有几家卖法棍的蛋糕房和咖啡店敞开店门欢迎宾客；周日也不是全法的商铺都全天紧闭大门，会有一些集市继续营业，满足顾客需求。这些集市上午开门营业，待到中午12时的钟声敲响，散场闭市。

爱好享受假期，法国人秉性就是如此。或许有人会用“慵懒，游手好闲”来形容他们。但很多法国人对此毫不在意，不仅享受这份慵懒，而且还引以为豪。

从现在开始算起，全法各地的高校又要陆续进入winter break假期了。怎么度过这个假期呢？我计划除了写论文，还会去公园里读书，或者走出去看看风景。

(责编：岳弘彬、曹昆)