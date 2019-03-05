青岛黄海学院：用雷锋精神兴校育人

从2月下旬开始，民办本科高校青岛黄海学院内的雷锋纪念馆便迎来了预约参观的热潮。周边中小学、高校、企事业单位等纷纷慕名走进纪念馆，了解雷锋事迹、学习雷锋精神。

雷锋纪念馆的参观热潮只是黄海学院学雷锋常态化的一个缩影。青岛黄海学院创建23年来，坚持把开展学雷锋活动作为教育的重要载体和手段，列入每年学校工作日程，形成了学习雷锋工作的常态化机制，用雷锋精神兴校育人。

2010年，在雷锋生前所在团的大力支持下，学校投资90多万元建成了雷锋纪念馆，收集雷锋珍贵的图片、原声音频资料等400多件，中外文版本学雷锋书籍、宣传品和其他实物等150余件。学校还与辽宁省抚顺市“雷锋讲坛”达成协议，设立了“雷锋讲坛青岛黄海学院分坛”，聘请雷锋亲密战友乔安山，雷锋精神研究所原所长、《雷锋精神研究》主编翟元斌等为客座教授，有力推动了雷锋精神研究的开展。

学校坚持把雷锋精神的宣传教育与入学教育、军训及日常教育相结合。先后邀请了《解放军报》原副总编辑陶克、雷锋班第一任班长张兴吉等来校作专题报告；邀请雷锋团官兵为新生军训，每年组织开展“弘扬雷锋精神，争做时代先锋”主题实践活动等，引导学生崇尚雷锋高尚品德，感悟雷锋时代精神。

此外，黄海学院还以“做雷锋、育雷锋”为己任，回报社会，奉献爱心。同时，实施校园无贫工程，用爱心为贫困学生排忧解难，保障学生不因贫困而辍学。（孙军）

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