履职故事:为乡村教育鼓与呼

原标题：为乡村教育鼓与呼（履职故事）

我是一名基层小学教师，从教30年来，在醉心于小学教改实践的同时，也对教育产生了越来越强烈的使命感。

多年的工作使我慢慢认识到，“送教下乡”的确是乡村教育的助力，但也是“外力”。优质的乡村教育，最终还是要落在乡村教师肩上。

2013年，我成立“兰臻名师工作室”，获批“乡村种子教师培养计划”。这些年来，工作室开展乡村教师培训，聘请省内外专家开设专题讲座，培养了350多名乡村教学骨干，让数千名基层教师受益，越来越多的“种子”被播撒下去。

3月到漳浦县、4月到云霄县、5月到诏安县……2018年的日历一页页翻过，“兰臻名师工作室”深入各市区县偏远山区，开展调研、送培送教。去年一年，我通过召开座谈会，进行个别访谈、现场查看，共发放1600份调查问卷。在为我国乡村教育发生的巨大变化感到欣喜的同时，也发现了乡村教师队伍建设存在的一些问题。

有一幕让我印象深刻：一次音乐公开课上，一位乡村教师默默流泪。“你怎么了？”我惊讶地问。她告诉我，“太羡慕这所学校了。”原来，她所在的学校没有专任音乐教师，她只能每周末骑自行车到县城学手风琴，再回来教给孩子们。

为弄清乡村小学结构性缺编问题，我向来自全市各乡村学校的学员发放调查问卷。经统计，26所乡村学校中，一半以上学校未配齐配足专任教师，部分教师一个人要承担4门以上的学科教学。同时，部分乡村学校还存在专业素质有待提升、教师队伍不够稳定、教师结构老龄化等问题。

这次来北京，我带来了当地老百姓的心声和自己的思考：促进城乡教育一体化，把教育发展的重点放在农村，抓重点、补短板、强弱项，逐步建立城乡一体的基本公共教育服务体系，稳定乡村生源；打造过硬的教师队伍，进一步提高乡村教师待遇，加大培训力度，建立合理的考评制度，让乡村教师更有获得感、幸福感、安全感。

（本报记者 张 烁 何 璐整理）

《 人民日报 》（ 2019年03月05日 14 版）

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