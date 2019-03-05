浙江农林大学有个“雷锋班”

“8年来，我们雷锋班的同学积极参与学雷锋活动，坚持以‘续写雷锋日记’的形式记录周围的好人好事，从他们身上学习乐于助人、勇于奉献的精神品质，将雷锋日记写在校园里、写在志愿服务社会的实践中。”3月4日，谈起自己坚持多年“续写雷锋日记”的体会，浙江农林大学雷锋班班长、法学174班学生孙碟深有感触地说。

近日，浙江农林大学雷锋班2019年“续写雷锋日记”系列活动相继开展，该班学生不仅在实践中传承雷锋精神、争做新时代“活雷锋”，还以日记的形式将好人好事记录下来，并通过网络等渠道进行传播。连日来，雷锋班的学生开展了送法下乡、公益法律咨询、义务支教等10多项学雷锋活动，参与学生超过500人次。

据介绍，2011年3月，浙江农林大学启动了“续写雷锋日记”活动，组建了由全校学生党员、入党积极分子、学生干部、优秀团员青年、志愿者骨干组成的雷锋班。学校希望雷锋班能带头践行雷锋精神，同时将平时看到的、听到的好人好事，以日记的形式记录下来。8年来，近1000名学生先后“续写雷锋日记”超过5200篇。

“雷锋真的无处不在，今天我的电瓶车骑到半路漏气了，幸好有同学……”“我在食堂打饭的时候，发现自己的饭卡没带，排在我后面的一名不认识的同学，主动将他的饭卡借给我……”通过“续写雷锋日记”，越来越多的学生开始从别人身上发现闪光点、看到了值得学习的东西。

除了字里行间的记录外，雷锋班的学生还用实际行动诠释了雷锋精神。大伙利用业余时间前往福利院看望老人和孤儿，到当地小学去陪伴外来农民工子女，整理校园里被遗弃的自行车……截至目前，雷锋班已累计开展各项集体活动420余次。

浙江农林大学文法学院党委书记、雷锋班负责人朱红东表示，开展“续写雷锋日记”及延伸的系列活动，能够引导学生践行社会主义核心价值观，培养他们的社会责任感。目前，学校已将其中的一部分日记和案例编辑成册，作为新生入学教育的德育教材。（蒋亦丰）

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