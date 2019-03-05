实现教育发展方式的三个转变

《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》两个文件对未来一个时期推进教育现代化作出了系统谋划和部署，对于加快教育现代化建设、使教育现代化成为现代化强国建设的战略支撑具有重要战略意义。

人既是现代化的推进者，也是现代化的受益者。人的现代化是现代化的核心要求，没有教育现代化，就没有人的现代化，就没有国家现代化。在知识经济时代，现代教育是现代化的一个决定性因素，人力资源是现代化的战略资源，创新人才是现代化的核心要素。建设一个现代化强国，必须建设一个现代化教育强国、现代化人力资源强国和现代化人才强国。21世纪以来，经济全球化带来人才全球化，人才争夺已经从局部现象逐步演变成为一个全球热点。随着中国现代化水平的提升，中国参与国际竞争的层次逐步上移、舞台逐渐宽广，中国与发达国家之间的人才竞争逐步成为国际关系的重要方面和前沿领域。为现代化强国建设培养和造就新生力量是新时代赋予教育事业的新任务，我国教育现代化要以教育发达国家为参照，以世界先进水平为导向，全面推进教育理念、教育模式、教育结构和教育制度的现代化，全面推进教育投入、教育内容、教育方法、教育产出和教育评估的现代化，全面推进教育的机会公平、过程公平和地区公平。

教育发展要有新思维。改革开放以来，我国教育事业取得巨大成就，教育发展的部分指标已经达到中高收入国家平均水平。新时代需要新思维，新思维需要新理念。未来一个时期，教育发展方式要努力实现三大转变，全面提升教育治理现代化的水平和质量。

一是从增长型向发展型转变。增长型模式特点是以提高教育普及率和参与率为导向，发展型模式特点是以优化教育结构和提升教育质量为导向。一般而言，教育现代化的第一阶段是以增长型模式为主，重点是普及义务教育；第二阶段是以发展型模式为主，重点是普及高等教育，全面提高教育质量。目前，中国普及义务教育的任务已经基本完成，但学前教育、高中教育和高等教育入学率还需要提高。未来30年，中国既要补上教育普及率的缺口，更要向发展型模式转变，坚决避免“有增长无发展”的“教育陷阱”。

二是从小教育向大学习转变。小教育是学校的教育，是教育部门的教育，是教师的教育。大学习是全民的学习，是终身的学习，是全社会的学习。如果说，小教育的目标是建立国民教育体系，那么，大学习的目标是建立学习型社会和终身学习文化。从学校教育向全民学习的转变，是一次教育和学习革命。教育现代化要构建全民学习的基础设施和开放平台，完善全民学习的法制和机制。

三是从信息化向智能化转变。工业革命促进了现代教育的兴起，信息革命促进了全民学习的流行。信息革命大致可以分为三个阶段：自动化、信息化和智能化，目前已经处于第三阶段。现代教育和全民学习的方式，需要普及和提高人工智能等新技术在教育领域的应用，从简单信息化向全面智能化转型升级。

全面提升教育质量是教育现代化的重中之重，要努力实现教育发展质量的五大提升，真正建设一个教育质量强国和人才质量强国。

一是学生健康和能力大幅提升。学生是教育的第一产出，学生的质量是教育质量的第一标杆。学生质量不仅要看毕业率和就业率，更要看学生的综合素质，特别是身体素质和适应能力。近年来，我国各级学生部分健康指标达标率还有下滑现象，社会广泛关注，未来必须要根本扭转这种不利局面，全面提升学生健康素质水平。

二是教师素质和地位大幅提升。没有教师的现代化就没有教育的现代化，也没有人的现代化。近年来，教师队伍的素质、能力和社会地位问题，成为一个社会热门话题，提高教师能力和改善教师地位，是我们必须面对的挑战。

三是义务教育公平性大幅提升。义务教育是现代教育的基石。目前，我国已基本完成义务教育普及，但义务教育的公平性和质量不能令人满意，必须践行以人民为中心的发展思想，补齐基本公共教育服务短板，提升质量水平。

四是高等教育创新性大幅提升。高等教育承担着培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的重大任务。2017年我国高等教育毛入学率达到45.7%，超过中高收入国家平均水平。但同时我国高等教育还存在很多短板，如学生创新能力不足，学科交叉和跨学科合作不足，高等教育治理现代化水平比较低等。研究型大学要把提高知识创新能力、技术创新能力、文化创新能力和培养创新型人才作为一项长期任务。

五是全民教育满意度大幅提升。办好人民满意的教育，既是教育发展的基本方针，也是教育现代化的考核指标。教育满意度包括学生和教师的满意度、家庭和社会的满意度等。我们要办的教育，是人民和社会满意的教育，是学生和教师满意的教育。未来提高教育满意度是一篇大文章，需要尽心尽力。

十年树木，百年树人。我们要肩负时代赋予的光荣使命，加快推进教育现代化，培养担当民族复兴大任的时代新人，造就一代又一代现代化强国建设的新生力量，让他们在现代化舞台上发光发热，强国富民。

（作者系国际欧亚科学院院士、中国科学院中国现代化研究中心主任）

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