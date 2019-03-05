原标题：高职院校今年大规模扩招100万人

新华社北京3月5日电（记者胡浩、杨思琪）5日提请十三届全国人大二次会议审议的政府工作报告提出，改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。

加快发展现代职业教育，既有利于促进就业，也是解决高技能人才短缺的重要举措。

报告提出，扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准，加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接。改革高职院校办学体制，提高办学质量。中央财政大幅增加对高职院校的投入，地方财政也要加强支持。设立中等职业教育国家奖学金。支持企业和社会力量兴办职业教育。

“中国制造需要中国技工。”来自哈尔滨九洲电气股份有限公司的全国人大代表李寅介绍，随着新能源技术的发展，公司将新招聘大批职业技术工人，“大力发展职业教育，为社会和企业培养高素质技术技能型人才，是传统制造业转型发展、企业实现智能制造的有力保障。”

据统计，2018年，全国有职业院校1.17万所，年招生928.24万人，在校生2685.54万人。在现代制造业、新兴产业中，新增从业人员70%以上来自职业院校。职业教育已经具备了大规模培养技术技能人才的能力，为国家经济社会发展提供了不可或缺的人力资源支撑。

(责编：袁勃)