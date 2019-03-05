北京市多所学校开展学雷锋活动

昨天，雷锋班第26任班长张阳向东直门中学赠送雷锋塑像。邓伟/摄

“闪唱”《学习雷锋好榜样》、和雷锋班班长分享学雷锋故事……“学雷锋纪念日”前夕，本市多所学校开展学雷锋活动，传承雷锋精神。

“学习雷锋好榜样，忠于革命忠于党……”昨天清晨，北京市第十九中学的校园里，嘹亮的歌声打破安静的晨读时光。已过耄耋之年的韩荣实是十九中校友，重返校园唱起《学习雷锋好榜样》，他感慨万分。作为这首歌创作过程的见证者，他回忆，1963年《人民日报》在头版位置刊登了毛主席为雷锋题词的手迹“向雷锋同志学习”。“当时我在战友文工团工作，得知下午全团要去天安门广场参加游行，大家都很兴奋，很多人提议应该有一首歌，边走边唱。”歌队队长、作曲家生茂和词作家洪源当场开始创作，整个过程仅用了一个半小时。

“之后的午饭时间，包括我在内，大家就照着黑板上的歌词跟着学唱。当天下午，在天安门广场集合时，由我们文工团编写完成的《学习雷锋好榜样》已经在整个广场唱响。”

昨天下午，东直门中学、165中学、东直门中学附属雍和宫小学三校师生代表，和雷锋班班长张阳分享学雷锋故事，并一同到社区敬老院献爱心。

三所学校的师生向张阳分享了各自学校学雷锋的故事。165中学有两个品牌志愿服务项目，分别是“晚缘”和“温馨隆福”，志愿服务队的同学们每学期都会定期到景山尚爱老年养护中心等敬老院，为老人送慰问品，表演歌舞，提供力所能及的帮助。东直门中学则把志愿服务的队伍发展到每一个支部、每一个中队，每支志愿服务小队开展不同的特色志愿服务活动。作为小学生，东直门中学附属雍和宫小学的同学们可谓人小志气高，全体学生依托“志愿北京”网络平台，注册成为实名志愿者。

入伍6年的张阳多次荣立二等功。他听完同学们的分享后，把雷锋塑像赠送给三校的同学们，并向三校志愿服务队授予“学雷锋志愿服务队”队旗。（刘冕）

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