高二学生作息时间表搅热朋友圈

赶考途中，朱政抓紧时间学习

“不是成功来得不够快，而是对自己不够狠。”“松弛的琴弦弹不出时代的强音！”开学两周，一份由武汉市第十一中学高二学生制定的“狠强”作息时间表经班主任转发后，搅热朋友圈，引发家长惊羡声一片。

如何驾驭好时间这部马车，是普通学生和“学霸”都要面对的思考题。

4日，记者看到这份手写作息时间表，顿时明白为何一众家长纷纷留言：“不怕同学是学霸，就怕学霸放个假”。这份以“人生没有寒暑假，不是成功来得不够快，而是对自己不够狠”作为标题的作息时间表上，对寒假作息时间进行了严丝合缝的管理，从早上6点40分起床到11点50分睡觉，即使大年三十、初一、初二，去亲戚家拜年之余也见缝插针地安排了学习。不仅如此，表上还写有数句警言金句：“自律者，自强也”“学习记笔记，不是抄笔记”“松弛的琴弦弹不出时代强音”，最后还着重提醒自己，“千万不能碰手机”。

制定这份“狠强”作息时间表的是市十一中高二（3）班学生朱政，17岁的他去年9月参加全国高中数学联赛荣获一等奖。朱政告诉记者，正是因为走向了全国的舞台，才发现了自己还有很多短板，于是制定了这份寒假学习计划，警醒自己克服惰性，严格自律，打牢基础，提升自我。

“这个伢不是一般刻苦自律。”朱政的班主任、湖北省化学特级教师汤彦平介绍，朱政的父母是咸宁来汉务工人员，根本无暇顾及他的学习和生活。朱政的家也离学校比较远，学校安排他和6个孩子住在学校附近一间教室改的免费宿舍里。一间房共有7个学生，每人有一张书桌，为了不打扰别人，他总是坐在楼梯的路灯下学习到深夜。不过，朱政并非“书呆子”，文学、体育活动也时常参与。

去年11月，经学校推荐，朱政参加了清华丘成桐英才班的选拔考试，可家里实在困难，承担不起来往的费用。“我们要尽最大努力成全这孩子，让他至少有机会去那里看看。”市十一中校长陶勇决定为朱政报销这笔费用，为此学校还安排班主任汤彦平和数学老师苏敏一起陪朱政去北京参加考试。

数学老师苏敏心疼地说，送考时她才发现，所有来参加考试的学生，只有朱政一个人穿的校服。“穿什么衣服不重要，校服挺好。”朱政腼腆地说，去北京参加清华丘成桐英才班的选拔考试机会太宝贵，只有站上顶尖的舞台，才能进一步明确方向。

清华丘成桐英才班的选拔考试高手如云，最终只招收15人。朱政以微弱的劣势没能取得认定资格。满怀遗憾的朱政回到学校，针对自己的不足，手写了这份寒假作息时间表敦促自己。

网友有赞有弹

对于朱政的这份“狠强”作息时间表，网友们评价不一，大多数网友点赞，对朱政自强不息、勤奋刻苦的学习精神和态度给予鼓励，也有一些网友提出这种学习方法和作息时间并不适合每一个人，还有部分网友“心疼”地提醒朱政，“人生的路很长，身体很重要。希望你能在作息表里加上半个小时的体育锻炼时间。”

一位网友说，天行健，君子以自强不息。人生在世，为了自己的目标，我们要勇于拼搏，矢志不渝，刻苦学习！这位同学严于律己的精神着实令人佩服，希望他在这么繁重的学业中也抽时间锻炼身体，健康也能助他早日实现自己的梦想！

网友“流泪的少年”则认为，首先，应该肯定这个同学的刻苦精神，值得每一个人学习，但是，这种学习方法和作息时间并不适合每一个人，每个人都应有属于自己的、最重要的是适合自己的学习方法，学习别人的方法而不能照搬照抄才是最好的！

网友“繁荣似流水”质疑说，确定这样就能出成绩么？都不能休息好，人的记忆和思维都不能达到最佳状态，这样学习必然效率不会太高。睡眠还是得有保障，让身心达到最舒服的状态，学习起来也会事半功倍。另外，其实学习，也还是有些天赋在里面，没办法否认。（向洁）

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