初三学子争“旗”登峰，为中考加油

期待成功登顶的同学们都能考出好成绩。

昨天，杭州某教育集团举办了中考百日冲刺动员大会。中午12点，上了一上午课的九年级学生们放下了手中的笔，来到了南高峰，每个学生的脸上都印上了“加油”的字样。

当天的百日誓师活动对学生来说不仅是中考动员仪式，更是考前放松身心的活动。

随着校长邱曙光将“旗开得胜”旗授予九年级年级组长帅楚荣，登顶正式开始了，学生意气风发地向山顶冲去，几分钟后学生们就拉开了距离。最前方的学生看不到了身影，后方的学生气喘吁吁地迈着沉重的步伐前进。

这次的登山途中设置了6个“幸福接力站”，每个站点都有家长志愿者分发“勇气”、“信念”、“协力”等6种旗子，只有一直跑在前面的学生才能拿到所有的旗子。“一开始我落后了，所以最后只拿到了四面旗子。” 九（6）班的赵蕾蕾告诉记者，每一面旗子上的词语都让她感触颇深，尤其是“协力”二字，“我成绩中等，我经常找班里成绩比我好的同学求助，他们都会毫不吝啬地指导我，拿到‘协力’旗时我就想到了他们。”

这次是他们连续第三年以“勇攀”高峰为中考百日冲刺动员，“成功登顶的过程能让学生们有克服困难的决心，能让学生知道做事要寻求合适的方法。登高的过程也是一种团队建设，让同学们知道自己不是一个人在战斗，在他们的身后有着老师、家长们的支持。“邱曙光校长说。（梁建伟）

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