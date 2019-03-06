2019北京长江教育论坛举办 专家热议教育“放管服”改革

人民网北京3月6日电（李依环）日前，由长江教育研究院和人民教育出版社联合主办的2019北京长江教育论坛在北京举行。来自全国各地高校、科研机构及教育管理部门的领导、专家、学者共计80余人参加。

本次论坛主论坛和分论坛同时进行，聚焦“深化教育领域‘放管服’改革，推进教育治理现代化”主题，专家学者共议当前教育热点话题，研讨重大教育理论和改革发展问题。

“论坛重点研讨新时代教育治理体制机制改革的问题，非常契合时宜。”人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，希望本次论坛对贯彻落实《中国教育现代化2035》、全面深化教育综合改革、完善中国特色社会主义教育体系等方面，都能发挥积极的推动作用。

主论坛上，全国人大常委会委员、中国教育学会副会长、湖北省人大常委会副主任、长江教育研究院院长周洪宇发布了长江教育研究院《中国教育政策建议书》（2019年版）。该建议书根据深化教育领域“放管服”改革、推进教育治理现代化的根本要求，结合我国教育实际，提出了一系列观点。同时，还提出了“着力推进政府转变教育行政职能，大力削减教育行政审批事项，认真实施‘三个清单’管理制度，进一步促进教育领域简政放权”等十个方面的建议。

此外，分论坛上还发布了长江教育研究院连续四年推出的《中国教育指数》（2019年版）和《2019年十大教育关键词》。

据《中国教育指数》统计结果，2018年中国教育在义务教育均衡化发展和教育生态优化方面效果显著，尤其在教育投入、教育生态等领域的治理取得了一定成效；然而在教育创造、创新、创业等方面朝着“多点开花、全面发展”良好态势前进的征程中尚存不足。

“年度十大教育关键词”是长江教育研究院从2016年开始在每年年初对当年教育改革发展形势的前瞻性分析与概括，是对本年度很可能成为新闻热词所作的预测。该院认为以下十个概念有可能成为2019年度的教育关键词：推进教育现代化、落实立德树人根本任务、为中小学教师减负、加强家庭教育、深化学前教育改革、推进城乡义务教育一体化、深化高考改革、深化教育评价体系改革、深化产教融合、打赢教育脱贫攻坚战。

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