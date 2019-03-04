原标题：部分家长患“辅导作业焦虑症” 专家呼吁莫把焦虑传递给孩子

开学伊始，孩子们迎来了新学期，家长们也迎来了新挑战。记者从湖南省脑科医院获悉，近期，医院接诊的患上“辅导作业焦虑症”的家长增加。专家建议，家长们亟待疏导自己的情绪，别把焦虑情绪传递给孩子。

湖南省脑科医院儿少心理科治疗师卢雅君认为，孩子在小学、幼儿园阶段认知能力的发展存在不平衡，同年龄的孩子的认知能力水平存在个体差异性，家长不应急于求成，甚至存在攀比心理，把自己的孩子和其他的孩子进行比较，这容易挫伤孩子的自信心。

湖南省脑科医院儿少心理科治疗师杨醉文告诉记者，有一些孩子存在注意力缺陷障碍，难以保持注意力集中，家长认为孩子是不认真学习，一味地责怪孩子，最后家长和孩子都陷入了不良情绪中。

杨醉文提醒，患有注意力缺陷障碍的孩子无论在玩游戏（电子产品除外）或是学习上，都存在注意力欠集中的现象，特别容易表现在做作业上，容易出现注意力不集中、多动，因此家长需要重视孩子这些方面的表现，及时就诊以及进行治疗。

专家建议，家长辅导孩子写作业不要急于求成，不要责骂孩子，可以通过鼓励、赞许的方式来培养孩子的良好行为，让孩子有信心完成学习任务，让孩子在学习中领略到增长知识的乐趣，让孩子能享受学习；不要对孩子要求过高，把自己的目标和要求强加在孩子身上，逼孩子参加各种学习班、培训班，这不利于孩子的健康成长，甚至容易把自己的焦虑情绪传递给孩子，让孩子压力过大，出现心理问题。（记者帅才）

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