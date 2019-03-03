原标题：全国政协委员胡卫：建议小学每周增加一节“写字课”

2011年颁布的《义务教育语文课程标准》对小学毕业生的写字明确提出如下要求：“硬笔书写楷书，行款整齐，有一定的速度。能用毛笔书写楷书，在书写中体会汉字的优美。”

今年两会，全国政协委员、民进上海市委专职副主委胡卫拟提交《关于扎实提高小学生写字水平的建议》。他认为，虽然汉字书写这几年得到了更多的重视，更有省级教育行政部门，如上海市将写字列入学业水平测试，以刚性要求学生人人写好字。但放眼全国，不少小学生的写字达不到国家语文课程标准要求。

“写字在课程中是有地位的，写字教学的质量主要看教师，写字教学太缺少专职教师了，写字评价随着年级升高开始被忽视。”这是胡卫总结的目前小学生写字水平的现状。

他认为，小学生写不好字，是一个综合问题。首先是“开齐上足”仍有难度，目前每周一节写字课，大多数由语文教师兼任。低年级写字课基本得到保障，但从三年级开始，由于阅读、习作任务增加，而语文课时数减少，因此大量写字课被挪作他用。其次是“教好写字”缺乏研究。

此外，还存在“教师培养”先天不足的问题，上世纪小学师资主要是中师生，有严格的“三字一话”训练，但是现在的绝大多数语文教师，学历高，即使出身师范类高校，也没有经历过系统的写字专业训练。

最后，胡卫认为还有一个问题就是“应试思想”的冲击。“为什么到了三年级就开始不重视写字?主要受功利的应试思想影响。考试中写字没有地位，就放松要求。”胡卫说。

针对以上小学生写字现状和突出问题，胡卫认为写字要从小抓，小学是重点。错过了小学阶段，学生就比较难写好字。但写字教学是个系统工程，需要有良好的顶层设计，安排周密、步步落实。

为此，他建议：一要改革课程设置，小学生从小练毛笔。目前小学语文课时数偏少，需要教育行政在“年度课程计划”中增加中高年段语文课时，增加每周一节语文课用于写字。

“根据传统有效经验，小学阶段写字课应加强练毛笔字，既能保护孩子发展中的手臂肌肉群，适合练字，又有助于培养孩子审美感，加深对传统文化的情感。”胡卫说。

二是着力培养教师，起点与过程都要抓好。师范院校在专业课中设置“小学写字(书法)”课程，建议大学编制统一写字教材，配备优质师资，保障学生练字时间(可作为必修课时)，同时建立严格的考核机制，不合格者相关学科不予“合格”评价。

胡卫称，现在很多语文教师不太会教写字，基于这种情况，亟需举全国之力，统编高质量的写字培训教材，通过2-3年的实践，完成写字精品课程的评选与拍摄，做到即使没有合格的书法教师，全国的中小学生也能看着视频，系统、完整地学习练字。

三是组织书写等级考试，提升学生获得感、幸福感。组织全国汉字书写等级考试，进一步营造写字教育氛围。(中国青年网 中国青年报·中青在线 记者 李华锡 王龙龙)

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