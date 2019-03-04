原标题：浙理“实验室情侣” 双双保研浙大

浙江理工大学理学院有一对“学霸情侣”——闫梦蝶和叶柏镛，两人双双保研浙大的喜讯在学校中传开，引得学弟学妹们心生羡慕。

他们两人都是材料化学与应用化学专业15级的本科生。在本科四年就已经各自发表了3篇SCI学术论文，并组队获得2017年浙江省大学生化学竞赛一等奖。在参加浙江大学暑期夏令营后，被评为拟录取优秀营员。获得学校的推免资格之后，他们成功申请到浙江大学化学系直博。

一次“偷拍”两人结缘

闫梦蝶和叶柏镛因一次偶然的“偷拍”结缘。

大二上学期，在创业管理课竞选组长时，闫梦蝶拿出手机想要定格住朋友的“精彩时刻”。这时，同样在讲台上的叶柏镛发现了一个对准自己的手机。“你是不是在偷拍我啊？”下课后叶柏镛加到了闫梦蝶的QQ，并给她发了这样一条消息。看到消息的闫梦蝶忍俊不禁，却没有否认自己在“偷拍”。就这样，两人你一言我一语，从客套话聊到学习与生活，还相约图书馆，“革命友谊”便从这里生根发芽。

“厉害”、“特别牛”是闫梦蝶对叶柏镛的评价。叶柏镛是大家口中的“大神”——他不仅专业成绩位列年级第一，还是同年级中较早进入实验室做科研的人。

大一时，闫梦蝶的专业成绩并不理想，也没有考虑过开始自己的科研之路。和叶柏镛在一起后，两人学习、科研上的差距让她心里憋足了一股劲儿，不断向叶柏镛看齐。“我总要和他比一比，他考95分，我起码要考到90分以上才行”，闫梦蝶害羞地笑了笑，“总不能和他差距太大，那也太丢人了。”

因热爱而选择化学专业的闫梦蝶一直对科研实验室心怀向往，当她向叶柏镛说出这个想法后，叶柏镛积极帮她联系导师、选定课题，在大二下学期，闫梦蝶第一次踏入了科研实验室。

“都说‘师父领进门，修行靠个人’嘛，之后我就开始慢慢熟悉实验室，拿到课题后慢慢摸索。”从刚开始单纯的操作，到现在伴有思考的实验过程，闫梦蝶在实验中不断总结经验，遇到困难时会和叶柏镛讨论，实验室成为两人的常驻约会地点。

2017年7月份，杭州出现了持续高温天气，此时闫梦蝶和叶柏镛所在的团队经过了网上答题，学校实验、笔试的筛选，成功入围浙江省大学生化学竞赛的初赛，并最终获得一等奖。

相恋路上让彼此成为更好的自己

实验室里人才云集，能获得保研资格的大多都是终日留在实验室的人。其中个别同学甚至在获得保研资格之前，就已经通过参与夏令营，获得高校的拟录取资格。向往优秀的闫梦蝶和叶柏镛，自然而然也以此为目标，报名参与浙江大学的夏令营。最终他们双双从将近707个申请的同学中脱颖而出，获得参与夏令营的资格。

结果公布以后，两人双双被拟录取。 闫梦蝶回忆得知消息后的感觉：“刚开始看名单我只找到了自己的名字，还想着怎么安慰他，不料他拿过手机，把名单复查一遍后，发现他的名字就在我名字的正下方。”

获得拟录取资格后，两人并没有停下科研的脚步。不久后，他们俩分别被推荐为国家奖学金和十佳大学生的候选人。“她本来就很优秀，既聪明又努力。”叶柏镛说，“她就像我在学习、科研路上的战友。我觉得和她在一起后，专心在图书馆的时间更多了。”

当然，他们也会和别的情侣一样周末去看看电影，女生会在男生生日时把蛋糕带到实验室制造小惊喜。节假日时，男生会安排好旅游行程，和女友来一场“说走就走的旅行”。“他是一个很有安排的人，偶尔学习久了，就会拉着我去看场电影。”两人还曾在期末考完试的时候，带着电脑、耳机，在图书馆坐下来安静地看电影。看着周围的人都在苦哈哈地复习，两人颇有几分坏事得逞的兴奋感。

科研之路也好，学习之路也罢，都是一个越往上走越艰难的路程。这一路上，他们是恋人，更是知己，在相恋的路上推动彼此，成为更好的自己。(朱燕)

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