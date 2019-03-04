聚焦“儿童友好”首届中国儿童发展论坛座谈会在京举行

人民网北京3月4日电（刘婧婷） 中国儿童发展论坛座谈会2日在中国儿童中心举行，相关部门的领导和研究专家围绕论坛的主题“儿童友好：让世界更美好”进行了相应探讨。

中国儿童发展论坛座谈会会场

中国儿童中心主任苑立新介绍了中国儿童发展论坛的缘起和筹备情况。中国儿童发展论坛由中国儿童中心和中国教育三十人论坛共同发起主办，是国内第一个聚焦儿童发展问题的论坛。

据了解，中国儿童发展论坛的宗旨是聚焦儿童发展，凝聚社会共识，提供决策参考，增进儿童福祉，促进社会进步。论坛将围绕我国儿童发展的前沿理论、政策制定、实践行动等，建立一种新的对话和交流的机制与渠道，目标是打造一个权威的、具有国际影响力的儿童发展论坛。

据悉，儿童友好是联合国倡导的理念，已经成为世界各国保障儿童权利的基础和目标。座谈会上，来自有关部门、高校及科研机构、国际组织、企业、儿童服务机构等的十多位专家一致表示，希望将论坛建设成为跨越学科领域、社会各界参与的深度交流平台，推进儿童友好成为社会共识，推动儿童友好从理念转化为政策和实践。

中国儿童发展论坛主席、民进中央副主席、全国政协常委、副秘书长朱永新指出，童年的长度反映了一个国家的高度、境界和气质，儿童的模样就是未来国家的模样。希望把中国儿童发展论坛做成一个理念推广、政策推动、行为推进的论坛，为中国儿童的健康成长、全面发展助力。

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