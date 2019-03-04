探营越秀区1-3岁公益托幼服务 学费按市场价7.5折收

原标题：3岁以下婴幼儿可托幼了

越秀区托育机构的孩子们在户外运动 王燕/摄

越秀区托育机构的孩子们在老师指导下饮水 王燕/摄

全面二孩政策实施以来，3岁以下婴幼儿的照护托管已成为二孩家庭的迫切需求。记者从广州市越秀区获悉，目前越秀区率先在全市试点婴幼儿托育服务，以政府购买服务的形式，依托专业机构，向辖内常住3岁以下婴幼儿家庭提供服务，1-3岁全天托幼服务初期提供25个公益学位，学费按照市场标准7.5折计算（实收3178元/月），每名婴幼儿就读时限为6个月。之后将视情况逐步扩充至50个学位。

据越秀区卫生健康局相关负责人介绍，自二孩政策实施以来，越秀区二孩出生人数占出生总数的49.9%，二孩生育人数较高。但养育成本走高、婴幼儿照护服务短缺等现实问题，又成为制约二孩生育的客观因素。双职工、尤其是生育二孩的双职工家庭，这个问题就更为严峻。“老人也管不了那么多，请保姆不太放心还不好请，没有幼儿园肯接收，只能送去早教机构，费用高昂，自身有点吃不消。”住在中山四路的二孩妈妈林女士如是说。广州市政协委员简瑞燕连续两年呼吁政府部门建立和健全3岁以下婴幼儿托育服务体系。

政府买服务 卫健局监管

此前，越秀区卫健局通过广州市越秀区人民政府网站发布甄选社会婴幼儿照护服务机构的公告，面向社会甄选符合设计规范、人员从业资质完备的第三方机构，开展0-3岁婴幼儿科学育儿工作。唐尼翰博国际保育园越秀分园入选。

据悉，2018年10月-12月，越秀区卫健局以政府购买服务的形式，依托唐尼翰博国际保育园，开展第一阶段婴幼儿服务，即向辖内常住3岁以下婴幼儿家庭提供免费的科学育儿亲子课服务，共为越秀区3岁以下婴幼儿常住人口家庭提供720课时的亲子教育服务，近2000人次的越秀区常住人口参与听课。该机构已取得儿童成长中心资格，并与越秀公园签订租约合同。

越秀区卫健局表示，接下来将从以下三个方面加强监管：一是建立家长微信群，及时掌握托育服务的动态及信息反馈；二是定期随访，通过街道人口计生办、计生协定期回访，了解托育服务的情况，发现问题及时解决；三是加强部门监管，联系相关职能部门，加强对消防安全、食品卫生、职业资质的监管力度。

对于政府出台这个举措，有幼儿的家庭多表示欢迎，同时也希望能增加托育机构和学位的数量。“25个学位还是太少了，而且只能进入6个月，希望放开政策增加数量为双职工家庭减负。”越秀区居民方女士说。

现场探营：教师与小朋友的比例维持在1:4左右

越秀区托育项目选定的社会机构位于越秀公园东秀湖旁。3月1日上午，记者探营发现，目前该园已在运营中。

据工作人员介绍，该园是“医疗保育”一体化的幼儿托管服务机构，目前越秀分园内开设了6个班，年龄段均为1~4岁的婴幼儿童，园方为1~2岁低龄孩班配备了3名老师和1名生活阿姨给予时刻的看护和照顾，教师与小朋友的比例维持在1:4左右。

工作人员表示，此园内大部分的孩子均出自双职工家庭。有家长表示，目前市场上愿意托管低龄幼童的机构不多，即便有，教室环境及户外活动场地也多不尽如人意，“这里的环境不错，所以即使费用不便宜，但为了孩子还是愿意付出。”

据悉，目前该园独立面向社会招生的全天保育班托管费用为4238元/人·月，托管时间从早上8:00~16:30，按7.5折优惠后，公益学位实收3178元/月。对此，受访家长大部分表示能够接受。

入园小贴士

越秀区卫健局计划从今年3月开始，推进第二阶段婴幼儿照护服务。

该项目为越秀区常住人口家庭（包括户籍和流动人口家庭），提供25个1~3岁婴幼儿全天托育服务的公益学位，并根据项目推行的实际情况逐步扩充至50个。

由于名额有限，公益学位优先分配给婴幼儿无人照看的家庭，向职业女性家庭倾斜。且每个孩子就读时限为6个月。

到期后，有公益学位退出的，按先到先得和优先分配给未参加过此项服务的家庭为原则，由街道自行组织招录，再由区卫健局作适当调配。

学费按照市场标准7.5折计算，由报名就读的家庭自行向托育机构支付，越秀区卫健局为每位参与全天托育服务的婴幼儿购买托育保险。

据悉，该计划试行3年，第一批公益学位名额（3月~9月）优先分配给托育机构附近的街道，即洪桥街、建设街、北京街、登峰街、六榕街和梅花村街。目前暂定每期每条街限报名4人。如对该托管项目有兴趣的越秀区常住居民和户籍居民，可前往居住地所属的街道计生部门咨询登记。符合条件的婴幼儿将于3月4日起陆续入园。(廖靖文)

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)