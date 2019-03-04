北京国际儿童阅读大会：用阅读擦亮孩子的心灵

原标题：用阅读擦亮孩子的心灵

“绘本教学如何与语文教学相结合”“怎样通过画作表达一种哲学的理念”“什么样的插图才符合3—6岁儿童的审美”……日前，以“新时代国际视野下儿童阅读教育多元形态”为主题的第五届北京国际儿童阅读大会在京举行，吸引了国内外的儿童阅读研究专家、作家、一线教师代表参加。

本次大会包括国内外著名儿童文学作家主题报告、儿童阅读专家高峰论坛、儿童阅读教育实践专家圆桌论坛、特级教师儿童阅读教学观摩课等一系列活动。国际安徒生奖获得者、绘本大师罗杰·米罗说：“小时候就非常热爱中国，也读过有关中国的书籍。书籍是了解世界的一种方式，也为我们了解世界提供了可能性。”在中国作协副主席高洪波看来，阅读是生命的拓展和延伸，一个人的精神味蕾是靠阅读来培养的，有阅读快感才能产生阅读记忆。

围绕当前的热点话题——分级阅读，亚洲儿童文学学会副会长王泉根教授表示，“什么年龄段的孩子读什么书”是儿童阅读的黄金定律，分级阅读是一项系统工程，需要整合多学科、多行业的智慧与力量。中国儿童文学教育研究中心秘书长王蕾博士认为，阅读素养是学生综合素养的重要组成部分，当前学校的阅读教育面临三大难题，即教什么、怎么教、怎么评价，通过分级阅读教育的测评、分阶与系统化模式运用等三大策略，可以使其得到解决。

现场还举行了全国儿童分级阅读教育联盟成立启动仪式，这是由中欧国际阅读教育联合会、教育部“分级阅读与儿童文学教育研究”课题组等十几家学术单位共同发起的，首批联盟科研基地包括全国阅读特色教育局、小学、幼儿园等。

美国诗人谢尔·希尔弗斯坦写过一首小诗《总得有人去擦亮星星》，韬奋基金会理事长聂震宁坦言，教师应该是擦星星的人，用阅读去擦亮每一个孩子的心灵，使得他们产生阅读兴趣，养成阅读习惯，最后形成阅读能力，获得终身学习的能力。（却咏梅）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)