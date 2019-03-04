宿管阿姨把楼栋700名学生认全了

宿管阿姨张红（左三）和学生在一起 宁婉颖/摄

“等一下！你不是我们这栋楼的同学吧？请出示一下你的学生证！”3日下午， 武汉科技大学城市学院南苑二舍的宿管员张红从值班室里跑出来，叫住了一名正准备进入宿舍楼的男子。经过身份核实，该名男子并非该楼栋学生，而是准备进去发小广告。“快走吧，整栋楼的学生她都认识呢” ，一旁的保安大叔帮着劝男子离开。

今年50岁的张红，是该校南苑二舍的一名普通宿管员。她管理南苑二舍一年多，整整7层楼700余名学生，个个她都叫得出名字，被学生称为行走的“人脸识别机”。

南苑二舍700余名学生分2015级、2016级、2017级三个年级，专业也不同，张红阿姨不仅叫得出学生的名字，还能准确区分哪些学生住在哪个宿舍，读几年级，学的什么专业，甚至辅导员是谁都能讲个一二。“宿舍号101至203是信息工程学部的，他们的辅导员是戴老师，204至219是城建学部的……目前宿舍常住的是469人，还有高方俊等120人外出实习没住宿舍……” 张红阿姨对宿舍分布以及学生入住情况了如指掌。

年过半百的张红阿姨又是怎样练就这一惊人技能的呢？记者在张红阿姨的值班室里发现：整洁的桌子上除了一台办公用的电脑，就是两本厚厚的文件夹，文件夹里保存的是这栋宿舍楼每位学生的个人信息表。张红阿姨说：“值班时，趁学生上课的空隙，我就静下心来翻看学生信息表，看着这上面的照片，一般盯着看两秒，再闭上眼睛回想一下，之后再对应到个人，学生进出宿舍时再打几次招呼，和他们聊聊天，就很容易记清楚每个人的特征。”

从2015年当宿管员到现在，张阿姨一共管理过1300多名学生。“做过许多工作，最喜欢的就是当宿舍管理员了，我早已把他们当成了自己的孩子。”谈及学生，张红阿姨脸上洋溢着母亲般慈祥的笑容。

由于这项特殊技能，平日里，送外卖的、发广告的逃不过张红阿姨的“火眼金睛”，在她管理宿舍的近两年时间，没有出现过一起安全事故。（杨佳峰）

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