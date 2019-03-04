艺考≠易考，拼才艺更拼文化

编者按：2019年的影视表演类艺考已经接近尾声，万千艺考生已经踏上归途。伴随近些年艺考的不断升温，艺考政策的不断改革，艺考每年都在发生新的变化。艺考早已不是此前大家刻板印象里的差生升学捷径，而成了综合能力的比拼——没有硝烟，却愈发残酷。记者采访艺考生、艺术院校老师以及艺考相关人士，从今天起推出艺考系列报道。

刚刚过去的二月份，对于绝大多数的艺考生来说，无疑是煎熬的——不是在考试，就是在赶去考试的路上。而用一句话来形容今年影视表演类艺考的火爆就是：数据是用来刷新的。中央戏剧学院今年共有67946人次报考，较2018年同比增长23.5%，创历年报考人数之最；北京电影学院今年的报考人数达59059人次，较去年同比增长31.02%，同样创下历史新高。

由于报考人数涨幅明显，艺考的竞争日趋激烈。今年中央戏剧学院整体报录比高达119比1，北京电影学院今年的报录比也有114比1，要进入两所中国顶尖表演类学府，可谓百里挑一。记者采访的不少报考中戏表演系的考生，都在初试就被刷了下来。来自东北的考生司书旭回忆：“初试发挥得不好，看到主考官刘天池老师，我就有些紧张。”

以往在很多人眼里，艺考俨然成了文化课差等生的“绿色通道”，是为家里有钱的“学渣”准备的退路，但这种情况正在大幅度改变。教育部此前发布的部分特殊类型招生基本要求规定：2019年，艺术生高考文化课录取控制分数线将分别不低于当地高考二本线的70%或75%。

现实情况是，艺考生在专业领域的分数上升空间已近饱和，这就使得对考生文化课成绩要求必然提高。今年中央戏剧学院导演系等3个系的文化课成绩要求达到考生所在省份一本线的75%至85%，较以往有明显提升。中国传媒大学所有艺术类本科专业考生，均须在初试环节参加由学校统一组织的文化素养基础测试，初试科目在原有语数英类别基础上增加文史哲类别。

而对于处在归途中的艺考生们来说，现在还远不是放松的时候，因为就算通过了各艺术院校的初试和复试，也只能说是打完了艺考这场战役的一半，高考文化课的比拼至关重要。来自天津的艺考生李同学曾经参加过高考，文化课的复习对他来说只需要巩固即可。但大多数的艺考生是头一回参加高考，且多数选择的是文科专业，对此李同学表示：“身边的艺考同学基本都已经回到各自的高中课堂，能多拼一分是一分。”

实际上，这几年影视从业者文化素养的缺位，已经在影视创作、演员表演等多个环节投下阴影。与互联网一同成长起来的年轻一代演员，文学修养却出现断崖式下滑——当年于是之在老舍的剧本中成长为著名演员，第五代导演拍摄严肃文学作品挖掘出一批好演员，而如今很多年轻演员读的多是网络小说，文学修养与前辈不可同日而语。一位中戏表演教师举了一个例子：十年前和如今同样都用契诃夫的本子来教学，却是完全不同的效果，“十年前的学生都能从契诃夫的剧本里感受到自己的生活，但是如今的孩子已经完全感受不到契诃夫剧本中那种生活本质的潜流。”

选择文化素养较高的优质生源，对各大表演类院校来说，显得越来越有必要。北京电影学院党委书记侯光明认为，提高文化课成绩分数线，有利于选拔拥有广阔视野、创造潜力大的学生。他直言：“从多年来的教学经验看，文化课成绩好、综合素质高的学生，多数更容易在艺术的道路上走得更稳、更远，对提高演艺圈整体从业素质有重要作用。”

北京市在2014年就开始实施的高校、社会力量参与小学体育美育发展工作的“高参小”项目，让中戏、北影等艺术类高校得以接触北京的优质中小学生源。中戏的老师到北京的重点中学讲戏剧，用戏剧的魅力影响孩子们，当然也有可能促使他们报考艺术类院校。长期关注艺考的中国教育电视台《中国艺考》节目制片人周华表示：“艺术院校一直在提高生源层次，不是学习差才进来，而是既要有艺术审美，又要有文化课好成绩。”（记者 徐颢哲）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)