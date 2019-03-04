丁聪：学钢琴这条路走得很“梦幻”（留学记）

丁聪近照

“钢琴是我的爱好，但我大学读的是音乐教育专业，最后竟然误打误撞考上了一所国外知名大学的钢琴表演系。在读本科时，我没想到会去国外留学，在舞台上弹奏钢琴。”正在美国留学的丁聪说。

留学3年，丁聪先考取了美国克利夫兰音乐学院，成为钢琴表演系的一名研究生。后来，他又考取美国亚利桑那州立大学，成为钢琴表演系的博士生。

回想过去，丁聪觉得学钢琴这条路走得很“梦幻”。

一路追逐“钢琴梦”

丁聪的父亲是手风琴老师，母亲很爱唱歌，家里的音乐氛围很浓。但丁聪从未将钢琴作为专业去学习，小时候练琴也是全凭兴趣，父母从未给过他压力。丁聪的父亲热爱音乐，在丁聪的记忆中，小时候家里有一面墙摆满了音乐DVD，书架上也都摆放着音乐类书籍。丁聪跟着父亲，听过很多场著名演奏家的音乐会。

中学时期，丁聪的重心仍是文化课学习，成绩一直不错，钢琴只是他学习疲惫时的调剂。到了高三，丁聪却改变了方向，愿意每天练8小时的琴。努力有了回报，在江苏省艺术统考中，丁聪的成绩很好，考上了南京师范大学音乐教育专业。

在读大学期间，丁聪投了不少精力到钢琴上。大二时，丁聪的钢琴演奏获全系最高分。后来，他又到上海音乐学院观摩钢琴考试，每月还去一次上海听音乐会…… 在追逐钢琴梦的路上，丁聪不断努力。每逢上海的演出季开始，丁聪就在演出册上标出钢琴演奏会，买票去看。“正是在那时，我看到国外演奏家在舞台上演奏，也在心中埋下出国留学的萌芽。”丁聪说。

留学之路并不简单

当丁聪决定出国留学读钢琴类专业时，就开始着手申请。他根据所申报学校的要求准备曲子，发现并非只是简单地把曲子弹顺，手指不打结就可以，而是需要将很多细节和深层次的东西表达出来。这就需要丁聪对作品进行安排设计，以表达自己对音乐的思考和理解，这些准备工作十分耗费心力，他平均每天都要练琴6至7小时，有时会达到8小时。

在准备作品集的同时，丁聪还需要为英语考试做准备。当时他的作息时间是每天早上8时起床，学习英语至中午12时吃中饭，饭后开始练琴，一直到晚上9时半琴房关门，晚10时回宿舍继续学英语直到凌晨。经过努力奋战，丁聪考上了梦想中的院校——克利夫兰音乐学院。

在国外留学时，语言是挑战，理论课上，丁聪经常跟不上老师的讲课进度。丁聪用录音笔录下讲课内容，反复复习，坚持不懈，终于使得自己的成绩突飞猛进。

虽然学习压力很大，但丁聪“痛并快乐着”。音乐学院资源丰富，经常举办高水平音乐会，丁聪也常去欣赏著名音乐家和乐团合作的演奏，令他对钢琴演奏有了新的领悟。

在丁聪做出继续深造，决定申请博士的决定后，他付出了更多的努力，并承受了更大的压力。“准备的过程很煎熬，幸运的是，在考场上弹奏的那次是我发挥最好的一次。”丁聪回想起考学的日子，还能清晰地忆起当时的“忐忑”。

对音乐有独特的理解

如今，丁聪有时会在国内一些高校举办音乐会，将自己对音乐的理解分享给学生。“有机会和大家分享我对音乐的看法，我很开心。”丁聪说。

举办音乐会时，丁聪会用自己的视角理解音乐曲目，把作品中的文学成分提炼出来与观众分享，这种演奏效果获得了观众的好评。“钢琴演奏并非高高在上，而是把生活中的情绪用另一种语言表达出来。”丁聪说。

丁聪对自己举办的音乐会要求很高。“大家看到钢琴手在聚光灯下光鲜的样子，但这都是台下努力的结果。我会把自己关在一个封闭的环境里，不停地调试弹奏的音色，做好设计和安排，这样才能在台上呈现出最好的弹奏效果。”丁聪说。

音乐拉近了丁聪和父母的距离。“有一场在国内举办的音乐会，台下一个朋友坐在我妈妈旁边，他看见我妈妈双手合十，眼里全是泪水，让我特别感动。”丁聪说。

“还有一次，我去厦门开音乐会，本来是打算自己去。但去之前，我爸跟我说‘能不能带我去厦门，我还没去过。我也想听你弹奏，还想给你拍照’。虽然是很朴素的几句话，但令我百感交集。小时候是父亲带着我，现在是我带着父亲。”丁聪动情地说。

丁聪仍记得父亲曾经对他说过的话：“儿子，你要是以后能和乐队一起演奏，这是一件多帅的事情。”

“我也希望自己能成为一个越来越‘帅’的人，不辜负家人的期望。”丁聪说。

(责编：岳弘彬、熊旭)