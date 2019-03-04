应对文化差异那些事儿

蔡钰在纽约留影

近年来，越来越多的中国学子走出国门，奔赴世界各地学习。由于文化观念的差异，学子们有时也不可避免地遇到文化冲突。增进相互理解，化解文化冲突引发的矛盾无疑是学子学习和生活中的必修课。

辩证看待差异

王梦真是一名大三学生，目前正在南丹麦大学交流学习。她在当地的生活还算顺利，与当地人相处也很融洽，但她还是感觉到了文化差异。

这学期，王梦真在丹麦交换学习，身边鲜有中国同学，便常常和外国朋友一起出行聚餐，也更快地了解了当地社会。她告诉笔者，在和外国朋友交流的过程中，他们的有些观点自己并不很赞同，她会肯定好的观点，并对不赞同的观点持保留意见。“但我会完整地听完他们的逻辑。”王梦真说。

在美国哥伦比亚大学巴纳德学院交换学习的蔡钰也分享了自己的经历。“我们常把谦虚视为美德。”蔡钰说，“但巴纳德的课堂让我体会到，过于谦虚会让自己错失很多机会。”

蔡钰告诉笔者，在海外学习非常辛苦，有很多需要阅读的材料和需要写的大大小小的论文，课堂节奏也非常快。通过感受课堂上的氛围以及与当地同学观点的碰撞，蔡钰更加深入地了解了当地文化。

“学术研讨课由学生主导，大家也从不谦让，有观点就说，讲话速度非常快。”蔡钰开始慢慢调整自己的状态，大胆地去说，跟上同学的节奏。自己也获得了更多沟通交流的机会。

包容不同文化

如何应对文化差异？海外学子总结出自己的方法。

王梦真认为，文化差异不可避免。“我没有和当地人因为观念差异发生冲突。当有不同的认识时，我就和他们积极地交流沟通，让他们了解我观点背后的文化因素，争取他们的理解。”

蔡钰认为，应尊重每一个人的观点，“我尊重你说话的权利，但我可以不同意你。”

王梦真说，了解了不同观点的人让自己变得更加包容和平静。“见了各种各样的人，也常常反思自己，我更加了解自己是什么样的人，最适合什么样的生活。”

蔡钰在分享自己和美国舍友相处的经历时说：“每个人都不同，但应该尊重这种不同，达到求同存异。比如我和舍友都是学文学的，彼此也有共同话题。我们都很喜欢音乐，生活上也会互相关心，处处为对方着想。当出现意见分歧时，我们都会站在对方所处的文化角度，尽可能理解包容。”

(责编：岳弘彬、熊旭)