原标题：中小学开学 “校内减负校外补”怎么治

中小学陆续开学，各地纷纷采取切实减负措施，学生回到学校开始新的生活。不过，学校减负腾出的宝贵时间也面临被一些辅导班和课外作业“抢走”的情况。究竟该从何处着手，才能更好地解决“校内减负校外补”的尴尬？

孩子开心

开学就收到“大礼包”

3月1日早上，记者在长春市春城学校门口看到，老师在给学生们发“开学红包”，里面写着“免写一次作业”、“自由换一次同桌”、“睡一次懒觉”。

刚开学，上海市教委就给全市中小学生送上定心丸，开学两周内不得组织纸笔测试。南昌市要求小学低年级不布置书面作业，严控高年级作业量，小学老师不得通过微信、QQ等方式留作业。长春市中小学校实行弹性作业，给孩子更多选择权。听课效果越好，写的作业就越少，以此鼓励学生重视课堂。一些小学利用“三点半课后服务”，组织学生在校完成作业，老师随堂答疑，免去了家长陪护批改作业的焦虑。

“作业少了、空闲多了”，孩子们既有对轻松开学的期待，也有从“一补到底”的假期中“逃离”的快乐。上海某中学初二学生小唐告诉记者，他的寒假补习从放假第一天就开始，一直上到开学，只有过年休息7天，每天上课和做作业时间有五六个小时。长春市某小学四年级班主任吴老师统计发现，全班假期参与校外补课的人数占了89%，其中23%的孩子上了三门以上的辅导班。“轻课内、重课外是我最担心的情况。”长春市解放大路小学教师马伟东说，她发现一些学生互相抄袭课内作业，却花更多时间在写课外练习册上。

这种“课内五分钟，课外十年功”的怪象，让学生减负的获得感就像“龙卷风”，来得快去得也快。

家长忧心

怕孩子掉队跟风报班

记者采访发现，学校减掉的负担为学生参加辅导班腾出了空间，宝贵的课余时间成了一些培训机构“围猎”的目标，“校内减负，校外补”成了开学季较为普遍的现象。

南昌市邮政路小学副校长胡中玉说，学校严格按照教学大纲教学，而一些知名民办学校的“小升初”考试主要考奥数和英语，知识量远超教学大纲。为了让孩子通过考试，一些家长不淡定了，给孩子报各类辅导班。

“家访中，很多家长都说别的孩子在上辅导班，我们不上怕跟不上。”南昌市站前路小学云飞路校区教师甘密说，有的家长完全不考虑孩子的基础，语文、数学、英语等辅导班一股脑先报上再说。

“学围棋逻辑强”“学音乐开发思维”……商家的宣传让诸多兴趣班也蒙上功利阴影，而兴趣班组织学生参加各种考级、考证，为综合素质评价“争分”，则让兴趣课程也成了应试项目，变得索然无味。

不少家长盲目跟风报班，以至于一些孩子的兴趣班多达七八种，却样样都不感兴趣。“为国画考级，被逼每天画几个小时，连学美术都是负担！”长春市一名正在备考的小学生表示。

专家交心

与其多补课不如家长先学习

国家教育咨询委员会委员杨东平认为，各地治理校外培训机构取得了一定成效，今后需加强对校外培训机构教育行为过程的规范，检查并遏制其“抢跑”、超前教学的不当行为。要组建专门监管队伍，形成校外培训市场综合执法力量，通过协同合力，弥补教育执法力量的不足。

“从长远看，减缓义务教育阶段的升学竞争，应深化高中阶段的教育改革，适时提出高中教育均衡发展和多样化发展的目标，深入改革考试评价制度，构建一种低竞争、低控制、低评价的新教育生态。”杨东平说。 据新华社

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