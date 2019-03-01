中央民大：坚持以质量立校 奋推“双一流”建设

人民网北京3月1日电 近日，中央民族大学第3期领导干部培训班开班。国家民委专职委员、中央民族大学党委书记张京泽指出，我国高等教育处于高质量快速发展阶段，中央民族大学也处于“双一流”建设极为关键的攻坚期。

张京泽提到：中央民族大学要坚持办学正确政治方向，充分发挥多民族文化在育人中的独特作用，深化独具特色的“六观教育”；引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人，引导学者聚焦国家重大问题，开展国家急需的战略性研究，主动开辟社会服务的新局面；要坚持立德树人，既注重知识传授、也注重能力培养，既抓好课堂教学主渠道、也抓好实践育人关键点；作为民族院校，特别要加强民族语文教材的选用和建设，要把民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识贯穿到教材体系中。

张京泽表示，2019年对于中央民族大学，是一个攻坚之年，是爬坡过坎的关键之年。

对此，中央民族大学党委副书记、校长黄泰岩强调，值此攻坚之年，全体学员在工作态度上要“不折不扣”，工作方法上要“快准狠”。

据了解，自去年开始，中央民族大学将每学期“开学第一课”确定为干部培训。今年的第3期培训班共360余名学员，其中除该校全体校、处级干部之外，还扩大到教职工党支部书记、教学单位系（教研室）主任和教授委员会成员、民主党派主委及负责人层面。

“埋首耕耘、不问西东。”中央民大理学院光电信息科学与工程系主任陈笑说：“希望我们的上下求索，能像一股涓涓细流融祖国各行各业发展的滚滚浪潮之中。”（郝孟佳 郭凯奇）

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