北京高科大学联盟一流本科教育论坛在北京举行

人民网北京3月1日电（李依环）今日下午，北京高科大学联盟一流本科教育论坛在中国矿业大学（北京）举行。本次论坛以“行业特色大学一流本科教育改革与实践”为主题，中国高等教育学会副会长张大良、教育部高等教育司一级巡视员宋毅、北京高科大学联盟12所高校负责人等参加了活动。

“一流本科教育是一流行业特色大学的立校之本、办学底色，振兴一流本科教育是一流行业特色大学建设的题中之义。推进“行业特色大学一流本科教育改革与实践”的目标，就是要构建行业特色大学扎根中国大地达到世界水平的一流本科教育体系，培养一流人才。”中国高等教育学会副会长张大良表示，在行业特色大学一流本科教育改革与实践中，高校要把握好9个关键词，即更新理念、全面育人、贯穿思政、推进教改、促进融合、科学管理、改革评价、资源配置、一流教师，从这9个要素着力发展。

教育部高等教育司一级巡视员宋毅指出，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小 康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神开局之年，是教育系统深入实施“奋进之笔”，攻坚克难、狠抓落实的重要一年，也是全面振兴本科教育的重要一年。他表示，希望北京高科大学联盟的高校，今后秉承开放式办学的思想，着力实现高校间的资源共享、优势互补、协同创新和强强合作。

北京高科大学联盟理事长王亚杰表示，本次论坛以全面提高人才培养能力为核心，加快形成高水平人 才培养体系的具体实践经验的交流与探讨，有利于行业特色型大学凝聚共识，形成合力，进一步推动北京髙科大学联盟成员高校一流本科教育建设， 对于加快新时代行业特色型大学一流本科教育建设具有重要意义。

中国矿业大学（北京）校长葛世荣认为，面对实现教育现代化和迎接未来能源革命的要求，学校将以“双一流”建设为契机，打造“两大平台”、推进“两大改革”、实施“三大工程”、完善“三大体系”，全面建设能源工业一流本科，强化研究型本科教育特色，努力打造一流的专业体系、一流的课程体系、一流的教学模式、一流的教师能力、一流的育人环境，形成高水平人才培养体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

据悉，作为北京高科大学联盟的成员校之一，中国矿业大学（北京）今年适逢110周年校庆。自建校以来，该校历经14次搬迁、15次易名，始终以为煤炭工业培养和输送高素质创新人才为己任，着力营造个性化培养和研究性学习的成长环境。

有关负责人介绍，北京高科大学联盟简称北京高科（Beijing Tech），成立于2011年，由北京化工大学、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、北京邮电大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学、西安电子科技大学、中国地质大学（北京）、中国矿业大学（北京）、中国石油大学（北京）等11所高水平行业特色型大学共同发起组建，2015年燕山大学成为北京高科第12所成员高校。大连海事大学现为联盟观察员高校。2019年，联盟将充分借助资源共享、优势互补、协同创新和强强合作，在人才培养、科学研究、师资队伍建设、招生就业、国际合作、校园文化等方面开展全方位的合作与交流，围绕“双一流”建设主题，深入实施高等教育的“奋进之笔”。

(责编：李依环、熊旭)