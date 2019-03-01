人民网北京3月1日电（李依环）今日下午，中国矿业大学（北京）举行110周年校庆年启动仪式。仪式上，该校党委书记徐孝民、校长葛世荣发布了校庆LOGO和校庆第一号公告，启动了新校训、新校徽的公开投票活动。

据悉，该校110周年校庆标识采用“民族楼黄”和“庆典红”两种颜色。标识的上半部分是书法体的“Hallo”（意同英文“hello”)，“H”由邓体的“北”字变化而成，代表学校所在地北京。“a”由极具现代科技感的“@”符号呈现。“llo”由两个矿锤和采矿巷道组成，巧妙变化为数字“110”，寓意学校喜迎110周年华诞。

徐孝民在致辞中表示，作为中国煤炭行业的最高学府，学校已走过了110年风雨历程。一代又一代矿大人不忘初心、牢记使命，在党建、教学、科研、学科建设、师资队伍建设、校园建设等方面取得了丰硕的办学成果，在各个历史时期为国家的建设与发展做出了重要贡献。这些成绩的取得，离不开广大校友、社会各界惠教泽学、鼎立襄助，也离不开全校师生同心同德、共同奋斗。

“我们要以校庆为契机，强化校庆的学术内涵，夯实校庆的文化底蕴，凝聚校庆的磅礴力量，树立校庆的时代新风。”徐孝民指出，建校110周年正处在中国矿业大学（北京）加快进入世界一流矿业大学的关键时期，办好校庆是进一步展示办学成就、彰显社会贡献的必然要求，是进一步凝聚各界力量、携手共创一流的实际行动，是进一步扩大国际影响、提高学校声誉的有力抓手，广大校友、全校师生翘首以待。今年3月至10月，学校将以“传承·奋进·筑梦”为主题，以“育一流人才，创一流大学”为主线，举办校庆系列活动。今年10月18日，学校将举行庆祝建校110周年暨创新发展大会，开启学校未来发展新征程。

会上，该校党委副书记董晞介绍了新校训、新校徽方案征集情况。目前，经广泛征集和专家评选，已从82个校训方案中遴选出2个方案，从125个校徽方案中遴选出8个方案。自即日起，全校师生对校训和校徽入围方案进行公开投票，历时三天投票，胜出方案将通过提交学校教代会审议等程序，最终确定学校校训、校徽。

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