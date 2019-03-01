中沙青年对话会在北二外举行 两国青年共写“福”字

人民网北京3月1日电 近日，“中沙文化交融·2018”中沙青年对话会在北京第二外国语学院举行。北京第二外国语学院副校长朱佩芬说：“青年是中沙关系的希望和未来，今天的活动为两国青年提供了重要的交流平台，帮助两国年轻人增进了解，使他们成为中沙友谊的推进者。”

“中国和沙特之间的合作交流日益增多，中国‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’高度契合。”朱佩芬表示，北二外是一所国际化特色鲜明的大学，已与全球40多个国家、地区的170余所高校和教育机构建立合作关系，未来希望能与更多沙特的高校和机构开展合作。

对话会上，北二外中东学院学生用流利的阿拉伯语，通过多媒体形式向沙特青年代表们讲解了充满奥妙的汉字、历史悠久的茶文化，并现场进行中国书法、茶艺表演，充满美感的中国传统文化展示深深吸引了远道而来的沙特青年代表。

中沙青年共同用毛笔书写“福”字

正值中国春节刚过，沙特青年们兴致勃勃拿起毛笔，与中国学生一道现场书写蕴含美好意义的“福”字。“听了关于‘福’字的讲解，感受到汉字的深意，我要把我写的‘福’带回沙特。”代表团成员穆阿兹·纳翟凡兴奋地说，“这几年来，沙特越来越多的年轻人对中文感兴趣，希望未来双方能够开展更多年轻人之间的文化交流活动，增进两国青年人的友谊。”

中沙传统文化展示过后，两国青年就中沙传统文化传承与创新、跨文化交流、文学艺术、大众传播、文化合作等话题进行深入交流。“这是我第一次来中国，中国比我想象中更繁荣进步，中国的年轻人也非常热情、有活力。”沙特青年代表团成员、商务部国际关系协调员郝莱·哈格巴尼说，“沙特近年来发展也很迅速，中沙两国有很广阔的合作发展前景，我们相信青年层面的交流有助于两国未来合作关系的推进。”

值得一提的是，本次中沙青年对话会上，来自北二外中东学院的学生全程使用阿语进行讲解和交流，并承担现场同传翻译任务，突出的跨文化交流能力给沙特代表团留下深刻印象。北二外中东学院院长侯宇翔说：“这既是一次中外文化交流，也是我院阿拉伯语专业的一次专业实践，通过开展活动为学生提供锻炼机会，增进他们对于世界的了解。”

据悉，本次对话会由北京第二外国语学院中东学院、国际交流与合作处与北京大学外国语学院、沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆联合主办。来自中国和沙特的40多名青年围绕中沙文化交流合作等话题，开展了形式丰富的对话活动。（黄楹）

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