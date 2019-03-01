2019地方两会关注哪些教育话题

再过两天，全国两会将在北京拉开大幕。而每年春节前夕召开的省级地方两会，往往被视为全国两会热点话题的预热。记者梳理公开报道发现，教育议题依旧是地方两会热议的重点之一。学前教育资源紧缺、中小学生减负、教师队伍建设等地方代表委员们关心的教育词汇，抑或成为今年全国两会的教育热词。

学前教育继续成关注焦点

“入园难入园贵”一直是困扰老百姓的烦心事，针对这一民生难题，多个省份在政府工作报告中作出了回应。北京市2019年政府工作报告中提出，实施第三期学前教育行动计划，坚持公办民办并重，创新财政投入方式，大力发展普惠性幼儿园，年内新增学位3万个左右。安徽省提出2019年将新建、改扩建公办幼儿园500所以上，普惠性幼儿园、公办幼儿园覆盖率分别达75%和45%。

如何缓解学前教育资源紧缺问题？重庆市人大代表、綦江区通惠小学校长胡荣裕认为，要通过改、扩建等方式，加快推进街镇小学附设园剥离工作，建成独立建制的街镇中心园，压缩管理层级，提高管理效率，与此同时加强小区配套幼儿园建设管理。

北京市政协委员王绯玲建议，相关部门要特别关注民办学校幼儿教师与公办学校幼儿教师享有同等权利、同等社会待遇的落实情况；完善并落实民办幼儿园教师社会保障机制。

0—3岁儿童早期教育也是代表委员关注的焦点。江苏省政协委员、南通市妇联主席秦艳秋曾专门在南通做调研，发现超过八成家庭希望婴幼儿照护机构能提供相关服务。秦艳秋建议，江苏可以选择新建小区试点社区办幼托点，政府主导，市场化运作，满足0—3岁婴幼儿的照护需求。

为中小学生减负支招儿

近年来，减轻中小学生过重课业负担已成为社会各界共同的呼声。2018年年末，教育部等九部门联合下发《中小学生减负措施》，从政府、学校、校外培训机构、家庭四个层面提出30条措施，力图全方位减轻中小学生的课业负担。怎样才能让中小学生快乐学习、健康成长？地方代表委员们纷纷建言献策。

云南省政协在前期调研基础上，召开专题议政协商会聚焦这一社会难点问题。云南省政协副主席高峰认为，中小学生负担过重原因之一是优质教育资源短缺。云南省城乡之间、区域之间、校际之间办学存在明显差异，造成义务教育阶段学生不得不参与到对优质教育资源的竞争当中。云南省政协常委、云南冰鉴律师事务所主任陈维镖说：“中小学生减负问题涉及教育、市场监管等多个职能部门，单靠一个部门解决不了。”

在谈到“校内减负、校外增负”的现象时，湖北省两会代表委员纷纷表示，必须不断通过行业规范和引领，加强校外培训市场监管，使之成为学校教育的有益补充。湖北省人大代表、江夏区实验小学校长罗建兰表示，目前对于校外培训机构的管理，存在审批部门不统一、监管“一阵风”的问题，因此要统一审批部门，严格培训机构的准入，同时还要建立长效监管机制，规范秩序。

上海市政协委员姚俭建注意到了日益火爆的“在线教育”市场，他建议，应当成立专门机构，出台在线教育资质标准，加强对在线教育机构的资格审定与内容管理，形成并严格执行准入制度和全面完整的监管制度体系。

聚焦教师队伍建设

在四川省政协十二届二次会议教育界别的小组讨论中，师范生培养成为不少政协委员关心的话题。

四川师范大学党委书记丁任重在调研中发现，因编制所限，四川省属师范院校师范生在就业时遭遇“入门难”，直接降低了省属师范院校师范专业吸引力。此外，目前社会人员仅通过教师资格证考试后就可从教，导致师范专业吸引力降低，更重要的是直接影响了教师招录质量。

四川省政协教育委员会的集体提案呼吁，可采用公费师范生自带编制模式，切实解决全省师范生从教编制问题，避免其就业时因编制所限而遭遇“入门难”。适度提高招聘非师范专业学生报考中小学教师职业的学历门槛，给予师范生优先政策，提高教师招录质量和教师培养水平。

如何吸引更优秀的人从教？广东省政协委员朱华伟建议，用高薪和其他福利待遇吸引高水平人才投身基础教育事业。“目前中小学教师待遇偏低依然是不争的现实，我们应该鼓励博士等高学历人才投身基础教育事业，争取为他们提供更好的福利待遇，让每位教师都能更加体面地教书。”

“给教师减负”的话题也日益引起关注。江西省人大代表王金枝表示，现在中小学各种名目的督导检查太多，各种填表工作重复繁琐。他建议，教育主管部门也要做好“放管服”工作，对行政权进行约束。“全面清理和规范进学校的各类检查、考核、评比活动，实行目录清单制度，剔除对教学教研作用不大甚至是扰乱教学的相关检查。”

为引才用才建言献策

人才队伍建设是推动经济发展和社会进步的重要因素。对于高等院校来说，高端人才对提升高校的学术创新实力、可持续发展能力起着至关重要的作用。如何为地方留住人才成为不少省份代表委员热议的焦点。

“筑好兴业巢，才能引来金凤凰。”内蒙古政协委员池建义认为，要以高等院校、科研院所和科技园区为依托，打造一批创新人才培养示范基地，突破人才培养体制机制难点。

“目前全国各省份间人才竞争激烈，竞争形式由招揽争夺实用型人才和顶尖人才转向了应届毕业生和大中专毕业生。”甘肃省政协委员栾维功建议，要以系统和整体的思路来考虑人才问题，要鼓励各行各业大量录用大中专毕业生，为他们提供良好的条件，如落户政策、比较丰厚的收入等，解决企业和事业单位“后继无人”的问题。

辽宁省政协委员席田鹿表示，目前辽宁高校对高端人才的吸引力不足，不能完全彰显高校高端人才的地位和价值；辽宁高校的人才制度建设并不完善，在一定程度上限制了高端人才发挥创新能力。他建议，高校本身要制定高端人才引进管理总体规划，通过建立科学的现代高校人事管理制度，推动高校高端人才队伍建设。在收入待遇、晋升空间、自身价值体现等方面向高端人才倾斜。（焦以璇 董鲁皖龙）

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