联合国儿童基金会呼吁预防针对儿童的网络暴力

联合国儿童基金会近日发布消息称，全球70.6％的15至24岁年轻网民正面临着网络暴力、欺凌和骚扰的威胁，并呼吁采取协调行动，解决和预防网络上针对儿童与年轻人的暴力行为。

这项呼吁是在国际互联网安全日当天发出的。在近期联合国儿童基金会面向年轻人进行的一项调查中，年轻人对他们自身以及父母、教师和决策者可以做些什么来保证其安全发表了见解。他们表示，善意是预防现实生活中以及网络中欺凌行为的最有力手段之一。该调查在5周内收到了来自160个国家的100多万份回复，并从一系列由学生主导的“终结暴力”青年讨论中收集到了许多建议。

“我们已经听到了世界各地儿童和年轻人的心声，他们传递的信息很清楚：在互联网中，善意已经难寻。”联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔（Henrietta Fore）说，“正因如此，联合国儿童基金会在今年的国际互联网安全日邀请所有人，无论年轻还是年长，在网络中以善意相待彼此，同时呼吁采取更有力的行动，使网络空间成为对每个人而言都更加安全的场所”。

互联网已经成为各个收入水平的年轻人生活的一部分。据国际电信联盟统计，发达国家94％的15至24岁年轻人在使用网络，而发展中国家则有超过65％的年轻人在上网。比例远远超过了互联网在普通大众中的普及率。从全球角度来看，不考虑年龄因素，总人口的一半都在使用互联网。

伴随着上网人数的不断增长，风险也在增加。根据联合国教科文组织关于高收入国家网络欺凌现象流行率的统计数据，受网络欺凌影响的儿童和青少年比例从5％到21％不等，女孩比男孩更容易遭受网络欺凌。

网络欺凌可能造成严重的伤害，因为它可以迅速地大范围传播，往往也会永久留存在网上，为受害者带来伴随终身的伤害。网络欺凌和传统欺凌经常并存和相互转化，可能会导致一系列有害的行为。网络欺凌的受害者比其他学生更有可能使用酒精和毒品，并且逃学。他们的学习表现也可能更差，并面临自卑和健康问题。在极端情况下，网络欺凌还可能导致自杀。在国际互联网安全日，联合国儿童基金会提醒，无论线上还是线下，表现出善意都是我们每个人的责任。

联合国儿童基金会呼吁更加重视儿童网络安全的紧迫性，并开展合作，将促进儿童权利置于各项数字化议程的优先位置。为此，联合国儿童基金会正在实施相关项目，深入挖掘互联网在推动数字互联与教育发展领域能够为儿童带来的益处。

“现在是时候督促各国政府、各个家庭、学术界以及私营部门将儿童和年轻人置于数字政策的中心位置了。”福尔说，“通过将儿童遭受网络伤害的风险降到最低，并将他们从中获得的机遇扩展到最大，我们每个人都能推动互联网向更好的方向发展。（杨静婕）

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