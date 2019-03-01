无缘数学大师赛金牌 别归罪治理“疯狂奥数”

我国奥赛成绩随着政策变化而起伏，本质上是过于功利地对待兴趣和特长发展。

据媒体报道，在近日闭幕的第11届罗马尼亚数学大师赛上，摘得桂冠的是以色列选手，而中国队无一人获得金牌，最好成绩是获得银牌的第15名，总成绩排名第六。

在许多人看来，这是中国在奥数项目竞争上的又一次惨败。之所以说是“又”，是因为在分量极重的国际数学奥林匹克（IMO）比赛中，过去拿冠军拿到手软的中国队，已经连续四年没有拿到冠军了。在这四年里，有三年的冠军属于美国。

从拿奖大户到无缘冠军，我国的奥数怎么了？有些人把原因归结为我国取消奥赛加分，治理“疯狂奥数”，并呼吁反思治理奥数的相关政策。但我认为，问题的关键并不在于治理“疯狂奥数”，而在于在治理的同时没有建立多元评价体系，引导众多学校和家庭重视学生个性和兴趣培养。

无论是过去为了额外加分还是如今当做自主招生的“敲门砖”，不可否认，此前绝大多数家长和学校对于奥赛都是出于功利目的，而非兴趣和特长。

在美国，奥数的历史远比我国长，但从没有形成“全民奥数”，一直是有兴趣的学生才去学，没兴趣的则去学习其他的。这种格局，使美国学生数学平均分不高，在PISA（国际学生评估项目）中的表现远远落后于我国上海地区学生，但是差异很大，拔尖的学生特别优秀。这种基于兴趣发展的奥数才会走得长远，其奥数获奖者中有很多后来都成了数学大师。

这和美国教育体系有关，美国大学实行自主招生，科学、工程专业会对学生提出数学成绩的要求，而人文、社会科学等专业，则不提要求或者要求很低。因此，一般学数学者都是真的爱数学，而数学成绩不太好的人，也不会花时间去恶补数学学奥数，他们把更多时间用到自己喜欢的其他学科上，如艺术、体育等。

因此，我国参赛者奥赛成绩随着政策变化而起伏，本质上是过于功利地对待兴趣和特长发展。

近年来，为治理“疯狂奥数”等给学生带来的学业负担，我国明确要求在义务教育阶段，不得将竞赛成绩和入学挂钩。到2020年之前，全部取消义务教育学校的特长生招生。同时，中高考均取消奖励性质加分，只有部分高校的自主招生中仍关注有学科特长和创新潜质的学生。

这种治理的思路是，降低竞赛的择校功能、升学功能，让奥数回归本身的价值。该思路本身没有问题，但还需要相应的配套——那就是，建立起多元化的评价体系，让中小学在办学中重视学生的兴趣培养，推进个性化教育。与此对应，不同大学、专业也宜有不同的招生标准，引导学生发展不同的学科特长。

我国出现“全民奥数”“疯狂奥数”现象，这并不是奥数自身的问题，而是评价体系的问题。在高考的指挥棒下，学生和家长对于发展学科兴趣的积极性被压缩，尤其是在义务教育阶段，取消竞赛加分后，大家又回归到核心科目的考试分数上。结果是，减负效果不明显，奥赛表现不如意。

怎么办？当然不是恢复以前的政策，而是继续向前推进改革。我国学生学业负担沉重、个性得不到有效发展的共同问题，都指向单一的评价体系，以及学校办学千校一面，缺乏个性、特色。

鉴于此，必须在接下来的教育改革中切实建立多元评价体系，推进所有中小学进行多元教育、个性化教育。这要解决的，不只是数学学科学习和数学人才培养的问题，而是所有学科学习和个性化人才培养的问题。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)