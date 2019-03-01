人民时评:让职业教育承载更多梦想

原标题：让职业教育承载更多梦想（人民时评）

产业结构转型升级、制造业向中高端迈进、5G等新一代技术引领科技革命，要求职业教育必须与时俱进

职业教育要想真正与社会发展接轨、与市场需求结合，必须通过改革，加速补齐短板，把提高培养质量放在重中之重

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成，也是通往成功成才大门的重要途径。不久前印发的《国家职业教育改革实施方案》，提出了深化职业教育改革的路线图、时间表、任务书，明确了今后5年的工作重点，引起社会各界的广泛关注。

近年来，职业教育迎来“黄金时期”。从编制《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》，到“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作”写入党的十九大报告，再到深圳出台我国高等职业院校首个世界一流建设方案，大力发展职业教育成为普遍共识与行动，为新形势下推进相关改革打下坚实基础。但与此同时，体系建设不完善、制度标准不健全、企业参与办学动力不足等问题日益成为发展短板。此次出台的方案剑指薄弱环节，不仅从顶层设计层面搭建“四梁八柱”，更从改革落实层面画出清晰“路线图”。

建设现代化经济体系、推动经济高质量发展，高素质劳动者和技术技能人才不可或缺。湖南长沙航空职业技术学院，砍掉与市场对接不紧密的23个专业，握紧十指打造少而精的航空特色专业群。浙江温岭的人工智能联合实验室，把培养人工智能应用技术人才作为重要任务。产业结构转型升级、制造业向中高端迈进、5G等新一代技术引领科技革命，要求职业教育必须与时俱进。每年高达上千万的高级技工缺口和技校“招生难”的现实提醒我们：职业教育要想真正与社会发展接轨、与市场需求结合，必须通过改革，加速补齐短板，把提高培养质量放在重中之重。

“没有职业教育现代化就没有教育现代化”。此次出台的改革实施方案，将“大幅提升新时代职业教育现代化水平”设定为目标。实现这一目标，需要对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系，通过标准化建设，打造一批高水平的职业学校和专业，这些无疑是职业教育现代化的重要范畴。除此之外，把立德树人的根本任务融入职业教育全过程，助力学生成就有意义的人生，也是题中之义。只有当职业院校的学生从谋取“饭碗”转向追逐梦想，职业教育从追求规模增长转向提高育人质量，职业教育才能真正成为人才摇篮，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

改革是一个过程，不会一蹴而就，也不会一劳永逸。发展职业教育必须尊重规律、稳步推进。翻开方案，一些时间节点引人注目：2019年启动学历证书+若干职业技能等级制度试点；2022年一大批普通本科高等学校向应用型转变。这样的时间节点，勾勒出我国职业教育现代化的清晰脉络，也标注了深化改革的奋斗坐标。当然，改革阵痛难以避免、挑战不容忽视。比如，如何落实方案提出的各级政府部门“由注重‘办’职业教育向‘管理与服务’过渡”？怎样切实鼓励社会力量尤其是企业参与办学？面对这些问题，只有拿出攻坚克难的智慧和勇气，才能让改革举措落地开花。

习近平总书记在全国教育大会上强调，“不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配”。作为教育事业的重要组成部分，推进职业教育现代化，用改革激活一池春水，职业教育必将迎来百花齐放的春天，打造新时代改革发展的“人才摇篮”。

《 人民日报 》（ 2019年03月01日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)