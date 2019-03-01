学生资助要在脱贫攻坚中发挥更大作用

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗助学贷款办理现场。

资料图片

河南省周口市项城市学生和家长在学生资助管理中心办理助学贷款。

资料图片

脱贫攻坚是实现第一个百年奋斗目标必须完成的底线要求，也是教育系统当前的重大政治任务。我国脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，教育系统必须严格按照中央决策部署，精确瞄准教育最薄弱区域和最贫困群体，以更大的决心、更强的力度、更有力的政策举措，进一步落实《教育脱贫攻坚“十三五”规划》，把中央脱贫攻坚专项巡视整改与今后两年脱贫攻坚工作紧密结合起来，把学生资助工作摆在更加突出的位置抓紧抓好，充分发挥学生资助在脱贫攻坚中的重要作用，坚决打赢脱贫攻坚战。

高度重视学生资助在脱贫攻坚中的重要作用

学生资助是帮助有学龄子女贫困家庭脱贫的重要措施。当前，我国脱贫攻坚任务依然艰巨，现有贫困人口贫困程度深，自我发展能力弱。在这些贫困家庭中，有不少家庭的子女正在接受教育。尽管在义务教育阶段，目前已全面实行“两免一补”，在非义务教育阶段，学生家庭只分担相对较少的部分费用，但对于贫困家庭而言，即便是承担少量学费和生活费，也会带来不小的经济压力，从而增加脱贫难度。通过学生资助解决这些贫困人群子女的上学费用问题，既减轻贫困家庭的经济负担，也有利于他们集中精力发展生产，尽快摆脱贫困。

学生资助是帮助有学龄子女贫困家庭稳定脱贫、高质量脱贫的重要手段。扶贫与“扶志”“扶智”相结合，是习近平总书记关于扶贫工作重要论述的深刻内涵，是针对当前脱贫攻坚实际开出的治本良方。学生资助通过帮助贫困家庭子女接受教育，既提高他们的科技文化素质，使他们掌握一技之长，提升他们的就业创业能力，又注重引导学生树立自立自强意识，鼓励他们通过努力奋斗改变自己和家庭的命运。在学生资助政策保障下，更多的贫困家庭子女顺利完成学业并实现就业，继而带动整个家庭稳定脱贫和高质量脱贫。

学生资助是有效防止有学龄子女低收入家庭因学致贫和刚脱贫家庭因学返贫的重要途径。脱贫攻坚工作是一项全局性的工作，既要攻坚拔寨，又要巩固战果，还要防止新的贫困现象发生。不论是贫困人群还是低收入群体，他们的发展能力和抗风险能力都较弱，彻底摆脱贫困的基础不够牢固，如果他们的子女上学缺乏有效资助，就很可能会因学致贫、因学返贫。因此，对于贫困人群子女要资助，对于刚刚脱贫人群和收入水平略高于建档立卡贫困户的低收入群体也要资助。通过国家学生资助政策，减轻他们的教育支出压力，可以有效防止他们因学致贫或因学返贫。同时，学生资助能有效解决贫困家庭子女上学经济问题，提高贫困家庭学生升学信心，是确保每一个孩子不因家庭经济困难而失学辍学，完成控辍保学这一脱贫攻坚硬任务的重要举措。

学生资助对脱贫攻坚作出突出贡献

“扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视贫困家庭子女的受教育问题，我国学生资助制度不断健全、资助资金投入力度不断加大、资助工作内涵不断丰富，学生资助工作取得重大进展，为脱贫攻坚提供了强有力的支撑，作出了重大贡献。

学生资助政策体系基本完善。十多年来，特别是党的十八大以来，我国学生资助项目从少到多，资助面从窄到宽，形成了完善的资助制度安排，实现了“三个全覆盖”，即学前教育、义务教育、高中阶段教育、本专科教育和研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，从制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

学生资助资金投入力度不断加大。面对经济下行压力，国家对学生资助投入力度不仅没有减弱，而且以较大幅度增长。2012年以来，我国学生资助金额累计10906.61亿元（不含义务教育阶段“两免”和营养膳食补助），累计资助学生（幼儿）6.19亿人次。年资助金额从2012年的1126.08亿元，增长至2018年的2042.95亿元，增长了81.42%。其中，年财政投入资金从2012年的824.74亿元，增长至2018年的1290.08亿元，增长了56.42%；财政投入累计达7281.31亿元，占资助资金总额的66.76%。年资助学生（幼儿）从2012年的8413.84万人次，增长至2018年的9801.48万人次，增长了16.49%。加上营养膳食补助受助学生3700万人，2018年合计资助学生达1.35亿人次。

学生资助促进脱贫攻坚成效显著。这些年每年资助的近亿人次学生中，既包括建档立卡贫困人群的子女，也包括刚刚脱贫人群和低收入人群的子女。学生资助在帮助建档立卡贫困人群脱贫、防止刚刚脱贫人群返贫和低收入人群致贫方面都作出了很大贡献，特别是帮助他们的子女“人人有学上、个个有技能”，实现高质量就业，在巩固脱贫成果方面成效显著。同时，我国学生资助政策中一些引导性的政策措施，也对贫困地区经济社会发展和脱贫攻坚，产生了直接和间接的促进作用。其中，中职免学费政策有效促进了职业教育发展，提高了贫困地区劳动者的劳动技能；基层就业补偿代偿政策有效改善了我国基层人才队伍的素质结构；师范生公费教育政策增强了师范专业的吸引力，引导数十万名优秀师范生投身农村基础教育，明显提高了农村地区特别是贫困地区的教育质量。

学生资助要进一步助力脱贫攻坚

到2020年打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道迈入全面小康社会，是我们党向全世界、全国各族人民作出的庄严承诺。我们要进一步树牢“四个意识”，提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央关于脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为重大政治任务，全面落实巡视整改要求，进一步加强学生资助工作，狠抓工作落实，坚决做到“两个维护”，为全面打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。

要精准摸排，不漏掉一个建档立卡学生。各地要建好建档立卡等贫困教育人口底数台账，定期开展贫困学生信息比对，精准掌握贫困地区、贫困学生受助需求，为精准落实资助政策、精准投放资助资金提供依据。要做好学生资助与扶贫、民政、残联等部门数据库有效对接，共享学生信息，尽快实现学生信息实时比对，精准定位每个贫困学生，确保每一名建档立卡等贫困家庭学生都能获得有效资助。

要精准施策，加大对贫困地区倾斜力度。各级教育部门在制定和完善国家学生资助政策时，要切实提高政策的科学性和精准度，精确瞄准教育最薄弱地区和最贫困群体，以国家扶贫开发工作重点县和集中连片特困地区及建档立卡等贫困人口为重点，向“三区三州”等深度贫困地区聚焦发力，在政策措施和资金安排上给予支持和倾斜。要保证学生资助新增资金主要用于贫困地区，新增项目主要布局于贫困地区，新增举措主要集中于贫困地区。

要全方位帮扶，促进贫困家庭子女成长成才。让家庭经济困难学生共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会，是学生资助工作的根本目的。各地各校要强化资助育人理念，构建资助育人质量体系，努力形成全员参与、各部门配合、各个教育教学环节统筹协调的资助育人机制，对家庭经济困难学生身心发展、道德品质培养、学业、就业等方面给予更多的关怀和帮助，促进他们全面发展、成长成才。

要加强队伍建设，提高资助队伍执行力。要促进学生资助工作提档升级，在脱贫攻坚中发挥更大作用，就必须按照“尽锐出战”的总要求，配备一支讲政治、有担当、能力强的干部队伍。各地各校要在现有机构设置及编制范围内统筹调剂，确保机构设置、人员配备适应和满足学生资助工作需要。要着力提高资助工作人员素质，加强对资助工作者政策、业务和技能培训，提高他们的管理水平和政策执行力，确保学生资助政策全面落地。

（作者为教育部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2019年03月01日 13 版）

(责编：白宇)