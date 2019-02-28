调查显示：善用网络游戏可拉近亲子关系

人民网北京2月28日电（李依环）“未成年人普遍对网络持正面认知”、“近半数中小学生乐于主动与父母谈论游戏”……日前，中国青少年研究中心发布“中小学生及其家长网络游戏认知与态度研究”报告，指出网络游戏已成为中小学生的社交语言，建议家长善用游戏与孩子进行亲子沟通。

中国青少年研究中心副主任张良驯介绍，为帮助社会各界正确认识上网和网络游戏对未成年人的影响，去年3月到10月，研究中心开展了相关研究，通过目的抽样与随机抽样的方式，在全国范围内对中小学生及其家长进行了一对一问卷调查，分析他们对网络游戏的认知、态度与行为。研究报告于近日完成，旨在为中小学生合理娱乐、理智上网提出对策建议。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳介绍，调查数据显示，孩子们普遍对网络和网络游戏持正面认知。“超过半数的中小学生喜欢网络游戏，大多数中小学生认可网络带来的正面影响；73.5%的中小学生认为上网能帮助他们开阔视野，73.8%的学生认为上网可以学到很多新知识。”

“作为‘网生一代’，孩子们对于网络的正向功能和负面影响都有着较为清晰的认识。”接受人民网采访时，孙宏艳表示，在对这一代孩子的教育上，无论是家长还是教育工作者，都应在日常生活和教育工作中注意提升孩子们的网络素养，让他们知网、懂网，这样才能正确地爱网、用网。

此次调查数据显示，同龄人是中小学生获悉网络游戏相关信息的最重要渠道，超八成中小学生通过同学或朋友了解游戏信息。“在中小学生日常交往中，网络游戏是很热门的话题，孩子们乐于通过游戏语言来表现自己的玩家身份和对网络游戏文化的了解，并由此体验到群体归属感，有的中小学生甚至为了得到同伴认同而去玩网络游戏。” 孙宏艳说。

此外，调查还发现，近半数中小学生乐于主动与父母谈论游戏，而主动与孩子谈论游戏的家长比例仅为32.4%。孙宏艳认为，产生上述差异的原因，在于家长对孩子成绩关注较多，而对孩子娱乐关心较少；也或许是父母怕孩子沉迷网络游戏，才更忌讳谈此话题。成年人忽略孩子的娱乐需求和交流心理，会造成家庭对话机会的丢失，久而久之可能降低亲子关系。

中国青少年研究中心家庭教育首席专家孙云晓表示，获得归属感和友谊是青少年成长阶段的重要任务之一。如果这个阶段，青少年未能成功建立亲密友谊，他们可能会体验到痛苦和孤独感，自我价值感也会随之降低。因此，对父母来说，与其单纯反对孩子玩游戏，不如因势利导，合理引导孩子养成良好的游戏行为和习惯，把网络游戏作为构建和谐亲子关系的桥梁。

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