教育部：2018年全国累计受助学生超1亿人次

人民网北京2月28日电（李依环）今日上午，教育部召开新闻发布会，介绍2018年学生资助工作进展情况及成效。教育部全国学生资助管理中心副主任马建斌表示，2018年全国累计受助学生超过1亿人次；全国累计资助金额2042.95亿元，比上年增加160.81亿元，增幅8.54%。

在学生资助政策体系建设方面，教育部财务司副司长赵建军介绍，资助贫困家庭学生顺利完成学业，是教育脱贫攻坚工作的重要组成部分，是阻断贫困代际传递的治本之策。目前，我国已经建立起从学前教育至研究生教育、具有中国特色的学生资助政策体系，实现了“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。

马建斌指出，2018年学生资助资金中，财政投入共计1290.08亿元（不含义务教育免费教科书和营养膳食补助），比上年增加79.46亿元，增幅6.56%，是国家学生资助经费的主要来源，占2018年资助总额的63.15%；高校国家助学贷款、学校投入、社会投入（包括企事业单位、社会团体和个人捐助等）共752.87亿元，比上年增加81.34亿元，增幅12.11%。

关于各学段财政投入占比情况，马建斌表示，学前教育财政投入占学前资助总额的96.93%；义务教育阶段基本上为财政资金；中职教育财政投入占中职资助资金总额的71.06%；普通高中财政投入占普通高中资助资金总额的92.79%；普通高校财政投入占普通高校资助资金总额的46.1%。

针对2019年的资助规划，马建斌强调，教育部将进一步完善学生资助政策，着力抓好推进精准资助、资助育人、强化规范管理、扩大资助宣传等工作。

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