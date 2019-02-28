今年北京高考题难度保持稳定 特色“二本校”或涨分

人民网北京2月28日电（李依环）今年是北京现行高考制度的最后一年。高招录取一本二本批次将首次合并，高考志愿填报仍将延续“考后知分、知线、知排名”的模式进行。在27日举行的“《教育面对面》2019北京高招咨询”启动仪式上，专家预测，今年高考试题难度将保持稳定，特色二本院校、特色专业的分数线可能提高。

去年，北京市教委发布了《北京市高考综合改革方案》，明确2019年北京市高招录取一本二本合并。专家表示，此举将使大学之间的竞争更加趋于公平，不少特色二本院校会更受考生青睐，分数线也会调整。相较以往，部分学校的二本专业录取分数预计有所提升。

被问及“一二本合并”对考生报考有什么影响，高考志愿填报专家晨雾表示，基本没有影响，今年的本科线相当于以往的二本线，可以供考生参考。此外，北京市每年会告知考生成绩排名，考生可以参照往年的排名录取情况进行志愿填报。

针对今年的高考试题难度和考察方向，高考试题评价组学科专家、北京市特级教师郑克强会上进行了解读。郑克强表示，今年高考的试题命题方向变化不大，难度整体保持稳定，多数学科的难度保持在0.65，部分学科可能会有创新试题。

据了解，近年来，北京高考命题具有注重价值导向突出、考察核心内容、体现人类发展、注重“社会大课堂”等特点。郑克强认为，试题不只出难题，而要为各类型学生提供多元的知识、能力、素养展示平台。未来北京高考也将引导学生，逐步实现从“做题”到“做人”的转变。

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