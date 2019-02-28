华南理工大学广州学院校长邱学青深入思政课课堂听开学第一课

2月26日上午，华南理工大学广州学院学子们井然有序前往教室上课。在A5-403课室，校长邱学青与2017级国际经济与贸易、经济统计学两个专业的同学们一起听“中国近现代史纲要”第一课。

课堂现场（赵晶 摄）

授课教师王文彦在简单的自我介绍后，从思政、育人等宏观方面逐层引入微观方面，以时间轴形式对我国的历史、现实与发展进行了深入浅出的分析，并告诉同学们：“欲知大道，必先为史”，要重视了解历史、鲜活地学习历史、从实践中反思历史，明白中华民族肩负的使命，明确未来的发展方向。

听课现场（赵晶 摄）

邱学青聚精会神地听讲，并时不时做着笔记。课后，邱学青与授课老师进行了亲切地交谈。他对王老师的教风与授课方式表示了肯定，并指出思政课不容易讲，王老师用自己的激情感染学生，收放自如、详略得当，教学效果好。他要求，思政教学要立足于现实、紧跟现实，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动高等教育内涵式发展，培养新时代中国特色社会主义接班人。他希望，课堂上能够充分运用鲜活的案例，把思政课讲活、讲好，同时他还根据自己的听课体会与感受提出了相关的教学建议。

校长邱学青与授课教师亲切交谈（赵晶 摄）

邱学青还与教务处相关负责人进行了交流，他指出，人才培养是第一要务，是学校最重要的工作，教务处作为负责第一课堂的职能部门，要带领广大教师潜心教学，不断深化教学改革，充分研究、运用好信息化教学手段，充分调动学生的积极性，促成良好的课堂气氛。

近年来，教育部一直较为重视高校思想政治理论课堂，学校领导深入课堂听思政课是华南理工大学广州学院贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神的一项实实在在的行动。学校办公室、教务处、思政部相关负责人一起听课。（来源：华南理工大学广州学院）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)