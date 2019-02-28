教育部：打赢教育脱贫攻坚战 四大举措祭出组合拳

人民网北京2月28日电 据教育部网站消息， 28日，教育部召开新闻发布会介绍2018年学生资助工作进展情况及成效，教育部财务司副司长赵建军在会上表示“请家庭经济困难学生及其家长们放心，如果您在入学、完成学业方面有经济上的困难，党和政府、各级学校、社会各有关方面都会出手相助。党和政府作出了‘不让一个学生因为家庭经济困难而失学’的郑重承诺，就一定言必信、行必果。”

当前，脱贫攻坚已经到了决战决胜、攻城拔寨的关键节点，习近平总书记在全国教育大会上强调要“打好教育脱贫攻坚战”。教育部将继续努力，更好地把学生资助工作抓实抓细抓好，为打赢教育脱贫攻坚战做出贡献，并提出了四大举措：

一是坚持精准资助，去年10月份，教育部会同有关部门印发《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》，第一次从制度上全面规范了各教育阶段家庭经济困难学生认定的工作原则、工作依据和工作程序等，为精准认定提供了制度保障。下一步，我们将抓好指导意见的落实工作，推动各地各校不断完善家庭经济困难学生认定办法，加快资助信息系统与相关部门信息系统有效对接，全面提升认定精准度。同时，我们将进一步推进财政资助资金精准投放，优化资助资金和名额分配方式，重点向建档立卡等困难群体倾斜，重点向西部地区倾斜。

二是不断完善资助政策，我国现行的学生资助政策，是随着多年来经济社会形势的变化与时俱进、不断完善的。去年8月，教育部会同有关部门修订印发了《高等学校勤工助学管理办法》，强化了勤工助学的资助育人导向，提高了勤工助学薪金标准。下一步，将会根据国家财力状况，进一步研究出台新的学生资助政策或修订完善现有政策，以更好地满足教育发展和人民群众的需要。

三是强化资助育人，这些年来，在做好经济资助的同时，教育部更加注重发挥资助的育人功能，紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，引导受资助学生自立自强、全面发展。下一步，教育部将多措并举，进一步强化和做好资助育人工作。同时，在学生资助的申请、认定、公示、发放等各个环节，注重保护受资助学生的个人隐私和人格尊严，使资助工作“润物细无声”。

四是规范资助管理，这些年来，通过完善制度、开展多层次的管理人员业务培训、开展“全国学生资助规范管理年”活动等方式，教育部门不断提高资助管理规范化水平，在学生资助管理机构建设、资助政策实施、资金安全、信息安全等方面都取得一定成绩。下一步，教育部将持续推进规范管理工作，确保资助工作顺畅、有序运转。特别要强调的是，学生资助工作是一项重要的民生工作，是一项长期的工作任务，各地各校对此要有充分认识，要不断加强资助机构和队伍建设，配齐配强管理人员；要不断提高资助工作规范化、标准化和信息化水平；要强化监督检查和信息安全管理，确保资助资金和信息安全。

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