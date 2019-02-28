原标题：乡村代课教师潘平忠 “扶贫首先要扶教育”

代课教师潘平忠给一年级学生上新学期的第一课。本版摄影/贺俊怡

代课教师潘平忠在孖尧教学点教学楼二楼敲简易制作的上课铃。

2月25日，48岁的代课教师潘平忠抱着书本走进教室，和他的18个学生一起开始了新学期第一课。

在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县平永镇阶你村孖尧教学点，潘平忠是村里唯一一名代课教师。1991年，时年20岁的潘平忠高中毕业，面对村里师资匮乏的现状，毅然回来，在孖尧教学点当起了一名代课教师，这一干就是28年。

由于师资缺乏，从2012年起，潘平忠不得不教授语文、数学、美术等所有科目，还得为学生们做营养午餐、辅导功课。目前，孖尧教学点硬件设施逐步得到改善。

潘平忠说，对农村孩子而言，教育极为重要。希望今后有新的老师加入，让孩子能学习更多先进知识文化。

他独自一人坚守在乡村教学点，任教28年的故事，经媒体报道后，在当地引发关注。

27日，一名在外务工的学生家长告诉新京报记者，很多年轻教师都选择到外面工作，不愿意回来，“潘老师能坚持下来，真的很不容易，我们的小孩能在家门口上课，这真的要感谢潘老师”。

昨日，新京报记者从榕江县教育局获悉，按照当地规定，代课教师“民转公”的条件，必须是1986年以前参加工作的才有资格。

谈教学：

7年前开始一个人教授全科

新京报：2月25日开学，给学生上的第一堂课是什么？

潘平忠：第一堂课是学生的安全教育，剩余时间，我让学生温习了一下上个学期学过的内容。这就是我的教学方法，我一直把安全教育放在第一位，所以每个学期开学都要先做安全教育，之后温习以往知识点，最后才再开始本学期新知识的授课。

新京报：教学点现在有多少学生？

潘平忠：18个，都是一年级学生。我们这里地方小，只有一百多户人家，生源也就少。2015年起，除了一年级，其余年级的学生都到镇上中心学校读书了。因为我们这距离镇上比较远，学生太小走不了，所以一年级就在这里开办。

新京报：你要教授哪些学科？

潘平忠：所有课程我都教。比如语文、数学、美术、体育、科学，还有社会实践活动、思想道德等。我们一个星期安排30节课，每天6节。课表是我根据我们贵州教学大纲排的，语文、数学和科学排课较多。除此之外，我还会对学生进行课外辅导。

新京报：一个人教全科这种状态，是从何时开始的？

潘平忠：这是断断续续的，有时上面派一个老师来，就是两个人教课，如果撤走了就成了我一个人教。我一个人教全科，大约是从7年前，也就是2012年开始的。后来来过一个老师，待了两年到别处去教书了。从2015年起，我一直是一个人教孩子。

谈日常：

除了教课还当孩子们的“厨子”

新京报：教授这么多科目，平时会学习补充自己吗？

潘平忠：有。比如像我们开设了很多“副科”，如果在某些方面不清楚，我就订一些教材自主学习，或者手机上网查找相关资料。所以说一个人有时真觉得挺累的，但是我打骨子里是热爱教育事业的，所以也无怨。

新京报：每天上课铃是你来敲？

潘平忠：上下课的铃都是我在敲，全校就我一个人，也没有其他工作人员。下课了，学生到操场上去玩，有些学生跑得远一点儿，用嘴巴喊他是听不见的，钟声一敲，再远的地方他也听得到了。

新京报：你还负责学生的营养餐和功课辅导？

潘平忠：现在就我一个人，除了教课，也是孩子们的“厨子”。购买营养餐的食材、做营养餐，都是我一个人。我们镇子上的学校都实行配送，但我们这里是单独教学点，离镇比较远，所以食材都是我骑车到镇上去买。

课外辅导是这样的，我们现在主要是抓教学质量，有些差生，我当然要利用课外时间来对他查漏补缺，为了不让他掉队。比如他在某一学科上比较差，我就会单独叫他到办公室来一对一辅导。所以这么多年来，我的教学成绩都超出县平均分的。

新京报：中午放学时，你还会送年幼的学生回家？

潘平忠：中午我会做营养餐，但有些同学想回家吃，孩子只有几岁，走山路我不太放心，可能对大人来说几百米距离不算远，但我们这里是山区，有的路还是很崎岖的，我担心孩子回家路上有危险，所以就送他们回家。

谈初衷：

为当地培养出人才是最大理想

新京报：你是何时成为代课教师的？

潘平忠：1991年9月，我从平永镇中学毕业后就一直在这里代课。当时我们镇上缺老师，全镇就我一个人中学毕业，所以我就来教他们。之后在教书过程中我意识到知识的重要性，为了提升学历，我还利用假期到凯里学院读了大专。

新京报：坚守在教学点28年，动力来自哪里？

潘平忠：主要是当时看到镇上一百多户人家，没有出来一个大学生，深深刺激到了我。当时跟我一起在外面读书的同龄人，基本都辍学了。另外看到自己家乡很落后，所以我就有了这样一个决心，如果我能够当老师，一定要让家乡这些孩子都能读到六年级，然后再去读初中。

新京报：有想过放弃、离开吗？

潘平忠：没有，在我们当地教学，为我们当地培养出人才，这是我最大的理想。至于其他的，我还真没有什么想法。

我有很多同学都到外面去打工了，工资非常高，一个月有七八千，甚至上万。刚来这里代课时，我一个月44元工资，那都坚持下来了。现在工资也不多，2000元多点，我觉得在这里很安心。

新京报：你曾说，“对农村孩子而言，教育极为重要”，这句话怎么理解？

潘平忠：那是有感而发的。我也的确这么认为，乡村扶贫，首先要扶教育。一个人，如果他有文化素质了，他当然自己会找吃的，不管他有工作没工作，他文化素质高，总会自己找出一条出路来。

新京报：这些年，学校硬件设施有改善吗？

潘平忠：学校的设备是上级匹配下来的，冰箱、消毒柜、电磁炉，还有碗柜、留样柜等，这些东西现在都有了。基本的教学设备也越来越齐全，黑板和桌椅都有改善。

谈未来：

愿为乡村孩子付出一辈子精力

新京报：家人支持你现在的工作吗？

潘平忠：家里人最初是反对的。我妻子以前抱怨我挣得少，说孩子的学费都不能指望我。我有两个孩子，从小在这个教学点读一年级，是我一手教的。后来孩子上学需要钱，我妻子就到外面去打工，孩子读到大学，可以说学费她承担了大部分。她也曾经劝我跟她一起出去打工，我拒绝了。我跟她讲，我有这种理想，不管她怎么说，我都不会改变，最后她也就不再说什么了。

后来我常跟家里人沟通，说赚钱多少，都是外在的，真正能把孩子带出来、带好，才是重要事。沟通多了，我妻子也就被我的执着打动了。

另外，我父母身体不太好，我不怎么陪在他们身边，其实也挺愧疚的。

新京报：对于这所学校，你有何期许？

潘平忠：我希望现在这个教学点能够办到二年级，让学生三年级再去镇子上读，学生大一点了到镇上去，家长也放心。再一个，我希望能够解决教学点人员匹配问题，如果能再来个老师和食堂工人，那是最好的。

新京报：下一步，你个人有何打算？

潘平忠：我自己当然是希望能够为我们乡村孩子，付出我一辈子精力，尽我应尽的责任，这是我的想法。如果我对教育不热爱的话，早就离开了。

很多人不理解我，问我为什么不到外面去，偏偏在这个贫困山村里教书。我说人各有志，这是我的理想。

新京报记者 李一凡 实习生 万笑天

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