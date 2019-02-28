北京特色二本院校分数线看涨

原标题：特色二本院校分数线看涨

今年本市高考是现行高考制度的最后一年，高考志愿填报仍将延续“考后知分、知线、知排名”的模式进行，3月1日至7月中旬，北京城市广播《教育面对面》节目联合教育考试部门、在京招生高校启动新一轮高考咨询服务，为考生和家长答疑解惑。今年高招录取，一本二本批次合并。专家预测，特色二本院校、特色专业的分数线可能提高。

去年，市教委发布《北京市高考综合改革方案》，明确2019年本市高招录取一本二本合并。专家认为，此举将使大学之间的竞争更加趋于公平，不少特色二本院校会更受考生青睐，分数线也会调整。首师大、首经贸、北信科、北工商等学校以往的二本专业录取分数预计有所提升。“一本线没有了，但今年的本科线相当于以往的二本线，可以供考生参考。”研究高考报名多年的专家建议。

高考试题评价组学科专家、市特级教师郑克强分析，今年高考的试题命题方向变化不大，难度整体保持稳定，多数学科的难度保持在0.65，部分学科可能会有创新试题。“我们会组织专家和老师，甚至一部分同学进行测试，如果对人才选拔确实有意义，我们就会考虑增加这类题型。”郑克强说。

据介绍，近年北京高考命题具有注重价值导向突出、考察核心内容、体现人类发展、注重“社会大课堂”和搭建更多展示平台等特点。郑克强说，今年是发现元素周期表150年，这个成果推动了社会进步，今年高考“必考”。

今年，教育部还发布了高校自主招生“十严格”要求，各校招生负责人提醒考生，自主招生报名材料务必真实有效，要经得起公开公示和反复核查。根据以往经验，各校校考时间冲突概率较高。专家建议考生报名时有所取舍、集中发力。

3月1日起，北京城市广播《教育面对面》节目将联手教育部门、在京招生高校启动高招咨询，服务考生。3月1日至31日，为高考政策解析、自主招生政策咨询、考前备考咨询；4月为本科高校咨询；6月6日至7月中旬为本科、专科高校咨询。节目除每天17时30分至19时首播外,次日7时至7时30分还将安排精编版重播。

据介绍，今年高招咨询将通过深度融合新媒体，实现与考生和家长的24小时不间断互动答疑。4月中旬，《2019高招志愿填报手册》将免费发放给今年考生。（记者 刘冕）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)