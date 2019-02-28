2019留学趋势解析：赴欧亚国家留学的中国学生将增多

原标题：留学新走势

赴欧亚国家留学的中国学生将增多

美国、英国、澳大利亚、加拿大一直是中国学生的主要留学目的国。但近几年，越来越多的中国学生发现了欧洲、亚洲国家在教育方面独特竞争力。

新通国际教育集团在其网站首页发布了《2019留学趋势解析及新政解读》，认为2019年赴欧亚国家留学的学生可能会更多。未来几年，预计法国、德国、日本、韩国将继续是欧亚留学的热门国家；而去荷兰、爱尔兰、意大利、西班牙、北欧、新加坡等地的中国学生人数也将持续上升。

留学国家和城市可能比往年更分散

2019年2月11日，北京新东方前途出国咨询有限公司发布了《2019年欧亚留学趋势》报告，认为去欧亚国家留学的学子在国家和城市方面将有更多选择。这一分析的依据是，不少过去以小语种授课的国家，近年来逐渐开放了更多的英文项目，如日本的“超级国际化大学计划”等。在此背景下，选择去这些国家学习英文项目的学生有所增加。《2019年欧亚留学趋势》中分析，新加坡、荷兰、爱尔兰的院校在未来几年甚至几十年的留学市场中，会越来越热门。

该报告还提出，欧亚各国的首都高校、一线城市高校依然是学子的首选，这是因为这些城市往往能带来更多的就业机会。而对于入门学习语言以及本科以下阶段的学子，二三线城市因为物价低廉、治安优良等优势，或更适合基础学习。

留学低龄化趋势仍将持续

新通国际教育集团发布的《2019留学趋势解析及新政解读》也分析了留学低龄化趋势。相比出国读硕士人数增长趋缓、出国读本科的学子人数增长平稳，出国读高中、初中甚至小学的学子规模继续保持高速增长势头。

这一趋势的产生，归结于新一代中国家庭经济能力的提升、对教育重视程度的增加以及眼界的扩大。同时，这一趋势也和新兴低龄教育产业的发展有很大关系。

预计去美留学人数将减少

2月16日，北京美加百利咨询有限公司在其网站上发布了文章《2019美国留学形势如何？》，认为2019年中国留美人数将出现下滑现象。

随着不断传出美国收紧对赴美留学、限制工作签证的信息，打消了许多学子的赴美念头。美国大学的国际学生招生数量已经出现持续下降。而美国部分大学已开始出台措施，防止因中国学子数量减少造成学校经营收入出现大幅下降。

(责编：何淼、熊旭)