数据告诉你奋进的中国教育

根据2018年全国教育事业统计，截至目前，全国共有各级各类学校51.89万所，比上年增加了5128所；各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加了535.97万人；各级各类学校共有专任教师1673万人，比上年增加了46万人。

全国各级教育普及水平不断提高，国民受教育机会进一步扩大。学前教育毛入学率81.7%，比上年提高2.1%；小学学龄儿童净入学率99.95%，比上年提高0.04%；初中阶段毛入学率100.9%；高中阶段毛入学率88.8%，比上年提高0.5%；高等教育毛入学率48.1%，比上年提高2.4%。

2月26日，在教育部召开的新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚以一系列数据，展示中国教育奋进的“成绩单”。

学前教育 普惠性幼儿园比上年增长11.14%

据统计，2018年，全国共有幼儿园26.67万所，比上年增长4.6%。其中，普惠性幼儿园18.29万所，比上年增长11.14%，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比重为68.57%。

全国共有入园儿童1863.91万人，比上年下降3.82%；在园幼儿4656.42万人，比上年增长1.22%。其中，普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人，比上年增长4.72%，占全国在园幼儿的比重为73.07%。

全国幼儿园共有专任教师258.14万人，比上年增长6.14%。其中，专任教师接受过学前教育专业的比例为70.94%。

●学前教育入学人数降低和人口结构有关

刘昌亚：不同学龄段学生的入学每年都不完全一样，现在，学前教育入学人数降低和人口结构是有关系的。总体看，我们的入学现在逐步处在人口的下降期。从2018年统计数据看，学前教育体现得更明显。随着二孩出生幅度的提高，入学人口，包括学前，以及延伸到义务教育阶段，都可能会有一定幅度的变化。

义务教育 九年义务教育巩固率比上年提高0.4%

统计显示，2018年，全国共有义务教育阶段学校21.38万所，比上年下降2.33%。九年义务教育巩固率94.2%，比上年提高0.4%。

全国共有普通小学16.18万所，比上年下降3.11%。全国普通小学招生1867.30万人，比上年增长5.70%；在校生10339.25万人，比上年增长2.43%。小学毕业生升学率99.1%，比上年提高0.3%。全国普通小学共有班数275.39万个，比上年增加7.02万个。其中，大班额（56人及以上）17.87万个，比上年减少6.05万个，大班额占总班数的比例为6.49%，比上年下降2.42%。

全国普通小学共有专任教师609.19万人，比上年增长2.47%；专任教师学历合格率99.97%；专任教师中本科及以上学历的比例为59.12%。

初中阶段方面，全国共有初中5.20万所，比上年增长0.17%。全国初中招生1602.59万人，比上年增长3.58%；在校生4652.59万人，比上年增长4.74%。初中毕业生升学率95.2%。全国初中共有班数100.10万个，比上年增加5.28万个。其中，大班额（56人及以上）8.63万个，比上年减少4.27万个，大班额占总班数的比例为8.62%，比上年下降4.98%。

全国初中共有专任教师363.90万人，比上年增长2.54%；专任教师学历合格率99.86%；专任教师中本科及以上学历的比例为86.22%。

●消除大班额是提高教育质量的必然要求

教育部基础教育司副司长俞伟跃：消除大班额是保障学生安全、促进身心健康、提高教育质量的必然要求。相比2017年，全国义务教育大班额减少10.3万个、减少了28.0%，超大班额减少6.7万个、减少了78.1%，为近10年来最大降幅，如期实现了“2018年底基本消除超大班额（控制在2%以内）”的工作目标，并为2020年年底基本消除大班额（控制在5%以内）创造了有利条件。

下一步，要进一步强化政府发展义务教育主体责任，加强省级统筹，加大对大班额问题严重的贫困县支持力度，督促县级政府合理规划义务教育学校布局，优先保障学校建设用地。出台《关于深化教育教学改革全面提高教育质量的意见》，实施义务教育质量提升工程，重点提升乡村教育质量，加快推进县域内城乡义务教育一体化发展，补齐乡村教育短板，稳定乡村生源。同时，制定《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，建立消除大班额预警机制，督促中小学校起始年级严格按照国家规定标准班额招生，坚决防止产生新的大班额。此外，要健全消除大班额监测制度，完善督查、通报、约谈制度，防止大班额反弹，确保如期平稳实现消除大班额工作目标。

高等教育 在学总规模3833万人

2018年，全国共有普通高校2663所（含独立学院265所），比上年增加32所。其中，本科院校1245所，比上年增加2所；高职（专科）院校1418所，比上年增加30所。另有研究生培养单位815个。各种形式的高等教育在学总规模3833万人。

全国普通本专科共招生790.99万人，比上年增长3.87%。其中，普通本科招生422.16万人，比上年增长2.78%；普通专科招生368.83万人，比上年增长5.16%。全国普通本专科共有在校生2831.03万人，比上年增长2.81%。其中，普通本科在校生1697.33万人，比上年增长2.95%；普通专科在校生1133.70万人，比上年增长2.60%。

全国共招收研究生85.80万人，比上年增长6.43%。其中，招收博士生9.55万人，硕士生76.25万人。在学研究生273.13万人，比上年增长3.47%。其中，在学博士生38.95万人，在学硕士生234.17万人。

全国普通高等学校共有专任教师167.28万人，比上年增长2.42%；成人高等学校专任教师2.19万人，比上年下降8.68%。普通高校研究生以上学历教师比例为73.65%，比上年提高1.68%。

●即将由高等教育大众化阶段进入普及化阶段

教育部高等教育司副司长范海林：总体而言，我们已建成了世界上规模最大的高等教育体系，高等教育毛入学率达到48.1%，我国即将由高等教育大众化阶段进入普及化阶段。

2018年，我们大力发展新工科、新医科、新农科、新文科。通过大力发展“四个新”，优化学科专业结构，推动形成覆盖全部学科门类的中国特色、世界水平的一流本科专业集群。首批认定612个新工科研究与实践项目，增设大数据、人工智能、机器人、物联网等新兴领域急需专业点近400个。增设外语非通用语种等紧缺专业，基本实现“一带一路”沿线国家语种全覆盖。同时，发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，实施了涵盖全部92个本科专业类、587个专业的标准，涉及全国高校56000多个专业点，为高校开展专业设置、专业建设和专业认证提供了依据。

此外，我们还印发了“新时代高教40条”，狠抓本科教学秩序。研究制定了《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》，瞄准当前高校人才培养工作中存在的突出问题，明确了高水平本科教育建设的重点任务和工作要求。

民办教育 18.35万所学校，占全国比重35.35%

2018年，全国共有各级各类民办学校18.35万所，占全国比重35.35%；各类在校学生5378.21万人，占全国比重19.51%。

其中，民办幼儿园16.58万所，比上年增加5407所，占全国比例62.16%；在园幼儿2639.78万人，比上年增长2.62%，占全国比例56.69%。民办普通小学6179所，比上年增加72所，占全国比例3.82%；在校生884.57万人，比上年增长8.65%，占全国比例8.56%。

民办初中5462所，比上年增加185所，占全国比例10.51%；在校生636.30万人，比上年增长10.15%，占全国比例13.68%。民办普通高中3216所，比上年增加214所，占全国比例23.41%；在校生328.27万人，比上年增长7.19%，占全国比例13.82%。

民办普通高校749所（含独立学院265所），比上年增加3所，占全国比例28.13%。普通本专科在校生649.60万人，比上年增长3.36%，占全国比例22.95%。硕士研究生在学1490人。

●加快推进民办教育促进法实施条例的修订工作

刘昌亚：这一段时间，按照民办教育促进法修法以后确定的任务目标，我们正在同有关部门合力加快推进民办教育促进法实施条例的修订工作。这也是贯彻落实民办教育促进法修法以后对民办教育进行分类改革所要出台的一部重要法律。民办教育促进法实施条例修订出台后，将会对民办教育下一步发展起到十分重要的作用。这会与前面出台的关于民办教育相关政策文件，共同构成下一步支持和规范民办教育发展的系列文件。（晋浩天）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)