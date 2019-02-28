北京市属高校教师职称告别“终身制”

本报北京2月27日电 （记者贺勇）近日，北京市人力社保局新修订出台了《北京市高等学校教师职务聘任管理办法》，从对高校教师进行分类评价、职称和岗位聘任实行聘期制、加强职称评审权下放后的监管3个方面，完善高校教师职务聘任的“北京模式”，进一步激发北京市市属高校教师教书育人的积极性。

此次改革的一大亮点就是职称告别“终身制”，用人“能上也能下”。在实际操作中，职称和岗位聘任均实行聘期制，期满进行考核；考核合格的，学校和教师按照岗位需要、本人自愿的原则，办理续聘手续；考核不合格的，高校可根据教师与岗位的适用情况，低聘岗位等级直至解除聘用。通过这一制度保障高校的用人自主权，避免职称终身制引发的惰性，进一步激发创新主体活力，使人才“评得上、用得好、留得住”。

高校教师职称则从“一把尺子量到底”改为“干什么、评什么”。在教育教学的基础上，将高校教师按照教学为主、教学科研为主和社会服务为主等进行分类，制定侧重不同的评价标准。北京将建立高校职称评审代表作制度，从“评论文”改为“评成果”，教师可从论文、论著、精品课程、教学课例、专利等不同成果中，任选最能体现能力水平的作为职称评审的主要内容。

同时，在保障高校用人自主权的基础上，北京市人力社保局将加强对教师聘任工作的事前、事中、事后监管。在高校制定本单位教师聘任管理办法时，市人力社保局将进行指导和审核把关。在高校开展聘任工作时，需进行评议前公示和聘任前公示，广泛接受教职工和社会监督。在高校完成聘任工作时，市人力社保局将对聘任程序和结果进行验收，确保结果的真实有效。

《 人民日报 》（ 2019年02月28日 12 版）

(责编：白宇)